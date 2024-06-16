Війська РФ завдали удару по Донецькій області — є поранені

Російські окупаційні війська в неділю, 16 червня, завдали удару по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Є поранені.

Війська РФ завдали удару по Донецькій області

Один із російських снарядів влучив по території приватного сектору. Унаслідок атаки семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, з них двоє — діти.

До медичного закладу доправили чоловіка та чотирьох жінок, а також госпіталізовано з осколковими пораненнями двох хлопчиків 4 та 7 років, які перебували на подвір’ї будинку під час ударів армії РФ.

У населеному пункті пошкоджено автомобілі, житлові будинки.

Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами

Три людини загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села в Донецькій області російськими військами.

Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, заинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули і 5 поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади — повідомив голова ОВА. Поширити

За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

Ще один жахливий теракт російської федерації на нашій землі. Ще одне нагадування, що ворог не має жалю, — резюмував голова ОВА. Поширити







