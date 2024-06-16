Війська РФ завдали удару по Донецькій області — є поранені

Російські окупаційні війська в неділю, 16 червня, завдали удару по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Є поранені.
Головні тези:
- Донецька область знову стала мішенню російських військ, які завдали удару по селах у районах Краматорського та Великоновосілківського.
- У результаті обстрілів було поранено семеро людей, з них двоє — діти. Також є загиблі від ударів армії РФ.
- Атаки відбувались за допомогою касетних боєприпасів, що призвело до серйозних руйнувань житлових будинків та автомобілів у селах.
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив інформацію про поранених та загиблих внаслідок атак російських військ.
- Ці напади російських окупантів на цивільних мешканців Донецької області є ще одним прикладом жорстокості та безжалісності ворога.
Війська РФ завдали удару по Донецькій області
Один із російських снарядів влучив по території приватного сектору. Унаслідок атаки семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, з них двоє — діти.
До медичного закладу доправили чоловіка та чотирьох жінок, а також госпіталізовано з осколковими пораненнями двох хлопчиків 4 та 7 років, які перебували на подвір’ї будинку під час ударів армії РФ.
У населеному пункті пошкоджено автомобілі, житлові будинки.
Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами
Три людини загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села в Донецькій області російськими військами.
Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, заинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.
Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.
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