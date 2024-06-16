Війська РФ завдали удару по Донецькій області — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ завдали удару по Донецькій області — є поранені

Прокуратура Донецької області
війська рф

Російські окупаційні війська в неділю, 16 червня, завдали удару по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Є поранені.

Головні тези:

  • Донецька область знову стала мішенню російських військ, які завдали удару по селах у районах Краматорського та Великоновосілківського.
  • У результаті обстрілів було поранено семеро людей, з них двоє — діти. Також є загиблі від ударів армії РФ.
  • Атаки відбувались за допомогою касетних боєприпасів, що призвело до серйозних руйнувань житлових будинків та автомобілів у селах.
  • Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив інформацію про поранених та загиблих внаслідок атак російських військ.
  • Ці напади російських окупантів на цивільних мешканців Донецької області є ще одним прикладом жорстокості та безжалісності ворога.

Війська РФ завдали удару по Донецькій області

Один із російських снарядів влучив по території приватного сектору. Унаслідок атаки семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, з них двоє — діти.

До медичного закладу доправили чоловіка та чотирьох жінок, а також госпіталізовано з осколковими пораненнями двох хлопчиків 4 та 7 років, які перебували на подвір’ї будинку під час ударів армії РФ. 

У населеному пункті пошкоджено автомобілі, житлові будинки.

Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами

Три людини загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села в Донецькій області російськими військами.

Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, заинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули і 5 поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади — повідомив голова ОВА.

За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

Ще один жахливий теракт російської федерації на нашій землі. Ще одне нагадування, що ворог не має жалю, — резюмував голова ОВА.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Двоє російських пропагандистів поранені на Донеччині
Олексій Івлєєв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Селидове на Донеччині — є поранені
Селидове
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами — загинули цивільні
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ вдарила по Донеччині касетними боєприпасами — загинули цивільні



Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?