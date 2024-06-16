Войска РФ нанесли удар по Донецкой области — есть раненые

Российские оккупационные войска в воскресенье, 16 июня, нанесли удар по селу Новая Полтавка Краматорского района Донецкой области. Есть раненые.

Войска РФ нанесли удар по Донецкой области

Один из российских снарядов попал по территории частного сектора. В результате атаки семь человек получили ранения разной степени тяжести, из них двое — дети.

В медицинское учреждение доставлен мужчина и четыре женщины, а также госпитализированы с осколочными ранениями двух мальчиков 4 и 7 лет, которые находились во дворе дома во время ударов армии РФ.

В населенном пункте повреждены автомобили, жилые дома.

Армия РФ ударила по Донетчине кассетными боеприпасами

Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела кассетными боеприпасами села в Донецкой области российскими войсками.

Враг ударил по селу на Донетчине кассетными боеприпасами из Смерчей, прошли три человека, еще пятеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

3 человека погибли и 5 ранены в результате утренних обстрелов села Улаклы Великоновоселковской общины — сообщил председатель ОВА. Поделиться

По словам Филашкина, село получило удар кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения разной степени получили пять человек.

Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.

Еще один ужасающий теракт русской федерации на нашей земле. Еще одно напоминание, что у врага нет жалости, — резюмировал председатель ОВА. Поделиться







