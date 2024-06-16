Войска РФ нанесли удар по Донецкой области — есть раненые

Российские оккупационные войска в воскресенье, 16 июня, нанесли удар по селу Новая Полтавка Краматорского района Донецкой области. Есть раненые.
Главные тезисы
- Донецкая область вновь стала мишенью российских войск, нанесших удар по селам в районах Краматорского и Великоновоселковского.
- В результате обстрелов были ранены семь человек, из них двое — дети. Также погибли от ударов армии РФ.
- Атаки происходили с помощью кассетных боеприпасов, что привело к серьезным разрушениям жилых домов и автомобилей в селах.
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил информацию о раненых и погибших в результате атак российских войск.
- Эти нападения российских окупантов на гражданских жителей Донецкой области являются еще одним примером жестокости и безжалостности врага.
Войска РФ нанесли удар по Донецкой области
Один из российских снарядов попал по территории частного сектора. В результате атаки семь человек получили ранения разной степени тяжести, из них двое — дети.
В медицинское учреждение доставлен мужчина и четыре женщины, а также госпитализированы с осколочными ранениями двух мальчиков 4 и 7 лет, которые находились во дворе дома во время ударов армии РФ.
В населенном пункте повреждены автомобили, жилые дома.
Армия РФ ударила по Донетчине кассетными боеприпасами
Три человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела кассетными боеприпасами села в Донецкой области российскими войсками.
Враг ударил по селу на Донетчине кассетными боеприпасами из Смерчей, прошли три человека, еще пятеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, село получило удар кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения разной степени получили пять человек.
Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.
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