Армія РФ обстріляла з РСЗВ Українськ на Донеччині — є загиблі та поранені

Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення, — повідомили в прокуратурі.