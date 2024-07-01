Армія РФ обстріляла з РСЗВ Українськ на Донеччині — є загиблі та поранені

Уранці 1 липня російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє жінок.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла місто Українськ на Донеччині, що призвело до загибелі двох жінок та поранення ще 8 людей.
- Російські військові пошкодили 10 багатоповерхівок та адмінбудівлю в результаті обстрілу Українська.
- Наразі триває розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни РФ на сході України.
- Зафіксовано атаку російських військових на приватний сектор Цукурина за допомогою ФАБ-500, що призвело до травмування місцевих мешканців.
Російська армія вбила двох жінок в Українську
Зазначається, що рано-вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів". У зоні ураження опинився житловий сектор.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Унаслідок обстрілу загинули 2 жінки 65 і 70 років. Ще 8 людей отримали поранення.
Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Росіяни обстріляли Цукурине
Російські військові о 22:25 скинули на Цукурине ФАБ-500. За фактом порушення законів і звичаїв війни триває розслідування.
Ворожа авіабомба поцілила по приватному сектору. Попередньо, окупанти завдали удару ФАБ-500.
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