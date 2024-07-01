Армія РФ обстріляла з РСЗВ Українськ на Донеччині — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з РСЗВ Українськ на Донеччині — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Українськ

Уранці 1 липня російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє жінок.

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла місто Українськ на Донеччині, що призвело до загибелі двох жінок та поранення ще 8 людей.
  • Російські військові пошкодили 10 багатоповерхівок та адмінбудівлю в результаті обстрілу Українська.
  • Наразі триває розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни РФ на сході України.
  • Зафіксовано атаку російських військових на приватний сектор Цукурина за допомогою ФАБ-500, що призвело до травмування місцевих мешканців.

Російська армія вбила двох жінок в Українську

Зазначається, що рано-вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів". У зоні ураження опинився житловий сектор.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок обстрілу загинули 2 жінки 65 і 70 років. Ще 8 людей отримали поранення.

Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Росіяни обстріляли Цукурине

Російські військові о 22:25 скинули на Цукурине ФАБ-500. За фактом порушення законів і звичаїв війни триває розслідування.

Ворожа авіабомба поцілила по приватному сектору. Попередньо, окупанти завдали удару ФАБ-500.

Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення, — повідомили в прокуратурі.

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