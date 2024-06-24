Атака РФ на Одесу. Зʼявилися відео наслідків ракетного удару

Внаслідок ранкового обстрілу Одеси 24 червня постраждали склади торговельної мережі.
Головні тези:
- Російські сили вдарили ракетами по Одесі, пошкоджено склади та житлові будинки.
- Троє місцевих жителів постраждали та знаходяться в лікарні.
- РФ намагалася атакувати цивільну інфраструктуру Одеси.
- Учасники та свідки розповідають про страшні наслідки обстрілу, який стався уранці 24 червня.
Що відомо про наслідки ракетного удару РФ по Одесі
За даними слідства, вранці 24 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси.
Внаслідок атаки постраждало 3 місцевих жителів, їх госпіталізовано до лікарні.
Пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Співробітниця торгівельної мережі розповіла кореспондентці РС, що це вже вдруге влучання в цей склад.
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси
24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
Російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", ППО завадила одній ракеті досягти цілі.
Станом на 09:54 було відомо про трьох постраждалих:
19-річного хлопця;
двох чоловіків 50 та 58 років.
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