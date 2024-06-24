Атака РФ в Одессу. Появились видео последствий ракетного удара

Что известно о последствиях ракетного удара РФ по Одессе

По данным следствия, утром 24 июня вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

В результате атаки пострадали 3 местных жителя, они госпитализированы в больницу.

Повреждены складские помещения торговой сети, а также находившиеся рядом жилые дома и автомобили. Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.

Сотрудница торговой сети рассказала корреспондентке РС, что это уже во второй раз попадание в этот состав.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы

24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандерами-К", ПВО помешало одной ракете достичь цели.

По состоянию на 09:54 было известно о трех пострадавших:

19-летнего парня;

двое мужчин 50 и 58 лет.