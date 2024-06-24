Атака РФ в Одессу. Появились видео последствий ракетного удара
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ в Одессу. Появились видео последствий ракетного удара

атака
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Источник:  Радио Свобода

В результате утренних обстрелов Одессы 24 июня пострадали склады торговой сети.

Главные тезисы

  • Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы, повредив склады торговой сети и жилые дома.
  • В результате атаки пострадали 3 местных жителя, которые были госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
  • По данным следствия, российские оккупанты использовали крылатые ракеты, вероятно модификацию 'Искандера-К', в ударе по Одессе.
  • Ликвидация последствий атаки врага продолжается, оценивается общий ущерб и список разрушений.

Что известно о последствиях ракетного удара РФ по Одессе

По данным следствия, утром 24 июня вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

В результате атаки пострадали 3 местных жителя, они госпитализированы в больницу.

Повреждены складские помещения торговой сети, а также находившиеся рядом жилые дома и автомобили. Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.

Сотрудница торговой сети рассказала корреспондентке РС, что это уже во второй раз попадание в этот состав.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы

24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандерами-К", ПВО помешало одной ракете достичь цели.

По состоянию на 09:54 было известно о трех пострадавших:

  • 19-летнего парня;

  • двое мужчин 50 и 58 лет.

Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается, добавил Кипер.

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