Атака РФ в Одессу. Появились видео последствий ракетного удара

В результате утренних обстрелов Одессы 24 июня пострадали склады торговой сети.
Главные тезисы
- Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы, повредив склады торговой сети и жилые дома.
- В результате атаки пострадали 3 местных жителя, которые были госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
- По данным следствия, российские оккупанты использовали крылатые ракеты, вероятно модификацию 'Искандера-К', в ударе по Одессе.
- Ликвидация последствий атаки врага продолжается, оценивается общий ущерб и список разрушений.
Что известно о последствиях ракетного удара РФ по Одессе
По данным следствия, утром 24 июня вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.
В результате атаки пострадали 3 местных жителя, они госпитализированы в больницу.
Повреждены складские помещения торговой сети, а также находившиеся рядом жилые дома и автомобили. Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.
Сотрудница торговой сети рассказала корреспондентке РС, что это уже во второй раз попадание в этот состав.
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы
24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
Российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандерами-К", ПВО помешало одной ракете достичь цели.
По состоянию на 09:54 было известно о трех пострадавших:
19-летнего парня;
двое мужчин 50 и 58 лет.
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