Армия РФ обстреляла из РСЗО Украинск в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Утром 1 июля российские оккупанты нанесли удар по городу Украинск Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли две женщины.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла город Украинск в Донецкой области, приведя к гибели двух женщин и ранению еще 8 человек.
- Повреждены 10 многоэтажек и административные здания в результате обстрела.
- Ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны РФ на востоке Украины.
- Зафиксирована атака российских военных на частный сектор Цукурина, что привело к травмированию местных жителей.
- Предварительно, оккупанты сбросили на Цукурино авиабомбу ФАБ-500, нанеся травмы нескольким жителям.
Российская армия убила двух женщин в Украинске
Отмечается, что ранним утром россияне обстреляли город из "Ураганов". В зоне поражения оказался жилищный сектор.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В результате обстрела погибли 2 женщины 65 и 70 лет. Еще 8 человек получили ранения.
Кроме того, по предварительной информации, повреждено 10 многоэтажек и админздания.
Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.
Россияне обстреляли Цукурино
Российские военные в 22:25 сбросили на Цукурино ФАБ-500. По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается расследование.
Вражеская авиабомба попала по частному сектору. Предварительно, оккупанты нанесли удар ФАБ-500.
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