Армия РФ обстреляла из РСЗО Украинск в Донецкой области — есть погибшие и раненые

В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения, сообщили в прокуратуре.