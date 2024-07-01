Армия РФ обстреляла из РСЗО Украинск в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из РСЗО Украинск в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Украинск
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Утром 1 июля российские оккупанты нанесли удар по городу Украинск Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли две женщины.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла город Украинск в Донецкой области, приведя к гибели двух женщин и ранению еще 8 человек.
  • Повреждены 10 многоэтажек и административные здания в результате обстрела.
  • Ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны РФ на востоке Украины.
  • Зафиксирована атака российских военных на частный сектор Цукурина, что привело к травмированию местных жителей.
  • Предварительно, оккупанты сбросили на Цукурино авиабомбу ФАБ-500, нанеся травмы нескольким жителям.

Российская армия убила двух женщин в Украинске

Отмечается, что ранним утром россияне обстреляли город из "Ураганов". В зоне поражения оказался жилищный сектор.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В результате обстрела погибли 2 женщины 65 и 70 лет. Еще 8 человек получили ранения.

Кроме того, по предварительной информации, повреждено 10 многоэтажек и админздания.

Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.

Россияне обстреляли Цукурино

Российские военные в 22:25 сбросили на Цукурино ФАБ-500. По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается расследование.

Вражеская авиабомба попала по частному сектору. Предварительно, оккупанты нанесли удар ФАБ-500.

В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения, сообщили в прокуратуре.

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