Атака РФ по Вольнянску. Погибли 2 детей и 5 взрослых

Удар российских террористов по Вольнянску в Запорожской области унес жизни двоих детей и пятерых взрослых жителей города.
Главные тезисы
- Атака российских террористов по Вольнянску в Запорожской области привела к гибели двух детей и пятерых взрослых жителей города.
- Число раненых в результате нападения России на Вольнянск достигло 10 человек.
- Атака РФ на Вольнянск стала еще одним страшным примером военных действий России в Украине, нанесенных по гражданскому населению.
- Повреждения получили магазины, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
- Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и требует дальнейшего расследования и международного вмешательства.
Российская армия убила двоих детей в Вольнянске
В 19.30 руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что количество погибших в Вольнянске увеличилось.
Федоров сообщил, что количество раненых в городе выросло до 10 человек.
Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района
В результате атаки российских террористов по Вольнянску в Запорожской области убиты шесть человек, ранены восемь. Такая информация была по состоянию на 18.47.
Вечером 29 июня армия РФ нанесла удар по Вольнянску.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей. Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.
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