Атака РФ по Вольнянску. Погибли 2 детей и 5 взрослых

Удар российских террористов по Вольнянску в Запорожской области унес жизни двоих детей и пятерых взрослых жителей города.

Российская армия убила двоих детей в Вольнянске

В 19.30 руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что количество погибших в Вольнянске увеличилось.

Очередной российский теракт против гражданского населения. Враг убил 7 человек в Вольнянске Запорожской области. Двое погибших — дети. Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

Федоров сообщил, что количество раненых в городе выросло до 10 человек.

Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района

В результате атаки российских террористов по Вольнянску в Запорожской области убиты шесть человек, ранены восемь. Такая информация была по состоянию на 18.47.

Вечером 29 июня армия РФ нанесла удар по Вольнянску.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.