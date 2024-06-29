Атака РФ по Вільнянську. Загинуло 2 дітей та 5 дорослих

Удар російських терористів по Вільнянську у Запорізькій області забрав життя двох дітей та п'ятьох дорослих жителів міста.
Головні тези:
- Російська армія вчинила напад на Вільнянськ у Запорізькій області, в результаті чого загинули двоє дітей та п'ятеро дорослих жителів міста.
- Кількість поранених у Вільнянську зросла до 10 людей.
- Унаслідок нападу російських терористів зазнав ушкоджень магазин та житлові будинки, а також об'єкт критичної інфраструктури.
- Атака РФ на Вільнянськ стала черговим трагічним епізодом військових дій Росії проти цивільного населення на території України.
Російська армія вбила двох дітей у Вільнянську
О 19.30 керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість загиблих у Вільнянську збільшилася.
Федоров повідомив, що кількість поранених у місті зросла до 10 людей.
Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району
Внаслідок атаки російських терористів по Вільнянську у Запорізькій області вбито шестеро людей, поранено вісім. Така інформація буда станом на 18.47.
Увечері 29 червня армія РФ завдала удару по Вільнянську.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
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