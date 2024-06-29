Армія РФ атакувала Вільнянськ — є загиблі та поранені

Внаслідок атаки російських терористів по Вільнянську у Запорізькій області вбито шестеро людей, поранено вісім.

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району

Увечері 29 червня армія РФ завдала удару по Вільнянську.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Іван Федоров Керівник Запорізької ОВА

Також Федоров зазначив, що надається оперативна допомога постраждалим у Вільнянську.

Армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Внаслідок удару РФ у Запорізькому районі 29 червня пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

Раніше Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя чули вибухи.

Що саме за об’єкт опинився під ударом росіян — наразі невідомо.