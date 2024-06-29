Армія РФ атакувала Вільнянськ — є загиблі та поранені

Внаслідок атаки російських терористів по Вільнянську у Запорізькій області вбито шестеро людей, поранено вісім.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала місто Вільнянськ у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло шестеро людей та поранено вісім.
- Постраждалі отримали оперативну допомогу від місцевих рятувальників та організацій, їх стан стабілізовано.
- Російські війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі.
- Винищення мирного населення та руйнування інфраструктури України Росією є порушенням міжнародного права та прав людини.
Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району
Увечері 29 червня армія РФ завдала удару по Вільнянську.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також Федоров зазначив, що надається оперативна допомога постраждалим у Вільнянську.
Армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі
Внаслідок удару РФ у Запорізькому районі 29 червня пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росіяни атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали.
Раніше Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя чули вибухи.
Що саме за об’єкт опинився під ударом росіян — наразі невідомо.
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