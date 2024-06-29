Армия РФ атаковала Вольнянск — есть погибшие и раненые

В результате атаки российских террористов по Вольнянску в Запорожской области убиты шесть человек, ранены восемь.

Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района

Вечером 29 июня армия РФ нанесла удар по Вольнянску.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей. Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома. Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

Также Федоров отметил, что оказывается оперативная помощь пострадавшим в Вольнянске.

Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Запорожском районе

В результате удара РФ в Запорожском районе 29 июня поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе. Есть повреждения. К счастью, люди не пострадали.

Ранее Федоров писал об угрозе ударов по области баллистическими ракетами, а затем в некоторых районах Запорожья слышали взрывы.

Что именно за объект оказался под ударом россиян, пока неизвестно.