Атака РФ по Харькову. Полиция показала первые минуты удара — видео

В полиции показали первые минуты ударов РФ по Харькову 22 июня.
Главные тезисы
- Российская Федерация 22 июня ударила по Харькову, используя управляемые авиабомбы и УМПБ Д-30.
- В результате атаки погибли три человека, 56 пострадали, среди которых двое детей.
- Пострадавшие – гражданские люди, среди них женщина на остановке, мужчина в эпицентре взрыва и охранник предприятия.
- Врачи в больницах помогают 41 пострадавшему, включая троих детей.
- Произошли разрушения жилого дома, повреждения автомобиля и здания предприятия в Харькове.
Удар РФ по Харькову зафиксировала бодикамера полицейского
Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Что известно об ударе РФ по Харькову
Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.
Предварительно военные РФ применили по городу четыре УМПБ Д-30. По состоянию на 20:20 три человека погибли, 56 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.
Зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 56 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шесть граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди.
Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина — охранник предприятия.
По состоянию на 23 июня известно, что в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них трое детей.
Олег Синегубов отметил, что в результате попадания КАБа по пятиэтажке в Основянском районе Харькова пострадали 52 человека, из них три ребенка и полицейский, погибли два человека.
Кроме того, в Холодногорском районе города в результате обстрела повреждено здание предприятия, погиб человек, четверо ранены.
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