Атака РФ по Харкову. Поліція показала перші хвилини удару — відео

У поліції показали перші хвилини ударів РФ по Харкову 22 червня.

Удар РФ по Харкову зафіксувала бодікамера поліцейського

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Перші хвилини учорашнього ворожого обстрілу центральної частини Харкова. Тримайся, незламний, — написав Білошицький. Поширити

Що відомо про удар РФ по Харкову

Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Попередньо військові РФ застосували по місту чотири УМПБ Д-30. Станом на 20:20 троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх.

Зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян — цивільні люди.

Жінка загинула на зупинці тролейбуса, чоловік йшов вулицею й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік — охоронець підприємства.

Станом на 23 червня відомо, що у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них — троє дітей.

Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання КАБа по п'ятиповерхівці в Основ’янському районі Харкова постраждали 52 людини, із них три дитини та поліцейський, загинули дві особи.

Окрім того, у Холодногірському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства, загинула людина, четверо поранені.