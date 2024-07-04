Войска РФ ударили по Новогродовке в Донецкой области. Ранены четыре ребенка

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером несколько раз ударили по городу Новогродовка Донецкой области. Четверо детей пострадали.
Главные тезисы
- Российские оккупанты ударили по Новогродовке на Донетчине, ранены четыре ребенка.
- Оккупанты использовали FPV-дрон и ракетные системы "Ураган" для обстрела города.
- Девять человек получили ранения в результате обстрела, среди которых четверо детей.
- По сведениям ООН, гибель гражданских в Украине в мае превысила количество за последний год.
- Необходима эвакуация местных жителей, поскольку угроза обстрелов остается высокой.
Россияне ударили по Новогродовке Донецкой области
По его словам, в Новогродовке FPV-дрон попал в двухэтажное здание. Затем россияне накрыли город огнем из "Ураганов".
По его словам, в Новогродовке FPV-дрон попал в двухэтажное здание. Затем россияне накрыли город огнем из "Ураганов".
Всего девять человек получили ранения, в том числе четверо детей. Их доставили в больницу.
Филашкин подчеркнул, что даже в относительно отдаленных от фронта городах Донецкой области сохраняется угроза обстрелов. Потому он призвал местных жителей эвакуироваться.
Россияне убивают мирных украинцев
Напомним, российские оккупанты во время своих обстрелов целятся по гражданской инфраструктуре Украины. По этой причине в результате атак часто бывают ранены и погибли.
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в мае количество погибших гражданских в Украине в результате войны стало самым большим за год. Она составила 436 человек.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-