Войска РФ ударили по Новогродовке в Донецкой области. Ранены четыре ребенка

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером несколько раз ударили по городу Новогродовка Донецкой области. Четверо детей пострадали.

Россияне ударили по Новогродовке Донецкой области

По его словам, в Новогродовке FPV-дрон попал в двухэтажное здание. Затем россияне накрыли город огнем из "Ураганов".

По его словам, в Новогродовке FPV-дрон попал в двухэтажное здание. Затем россияне накрыли город огнем из "Ураганов".

Всего девять человек получили ранения, в том числе четверо детей. Их доставили в больницу.

Филашкин подчеркнул, что даже в относительно отдаленных от фронта городах Донецкой области сохраняется угроза обстрелов. Потому он призвал местных жителей эвакуироваться.

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Напомним, российские оккупанты во время своих обстрелов целятся по гражданской инфраструктуре Украины. По этой причине в результате атак часто бывают ранены и погибли.