Повітряні сили знищили 6 розвідувальних дронів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили знищили 6 розвідувальних дронів армії РФ

Повітряне командування "Південь"
Повітряні сили знищили 6 розвідувальних дронів армії РФ

Протягом 6 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 8 ворожих безпілотників.

Головні тези:

 

  • Повітряні сили усім розкрили кількість збитих дронів РФ, серед яких були розвідувальні та ударні БПЛА.
  • Українські сили успішно захистили територію від атак РФ та збили 24 дрони, включаючи пристрої типу “Shahed-131/136”.
  • Для захисту від дронів РФ були задіяні мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи, ППО та інші підрозділи.
  • Командувач Повітряних сил підтвердив успішну відсіч атак та висловився про важливість збереження контролю над повітряним простором для безпеки України.

Повітряні сили розкрили кількість збитих дронів РФ за день

Військові пояснили, що зокрема було знищено шість розвідувальних безпілотників: по два "ZALA" і "Supercam" та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10"; а також два ударних БПЛА "Ланцет".

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М".

Сили ППО збили 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні.

Для захисту української території від дронів РФ залучались:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

  • ППО Сухопутних військ

  • підрозділи радіоелектронної боротьби

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Категорія
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