Повітряні сили знищили 6 розвідувальних дронів армії РФ

Повітряні сили розкрили кількість збитих дронів РФ за день

Військові пояснили, що зокрема було знищено шість розвідувальних безпілотників: по два "ZALA" і "Supercam" та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10"; а також два ударних БПЛА "Ланцет".

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М".

Сили ППО збили 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні. Поширити

Для захисту української території від дронів РФ залучались: