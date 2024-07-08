Повітряні сили ЗСУ збили 3 крилаті ракети РФ

У ніч проти 8 липня Повітряні сили України ліквідували 3 російських крилатих ракети, якими країна-агресорка атакувала регіони України.
Головні тези:
- Повітряні сили України здійснили успішну операцію зі знищення 3 російських крилатих ракет Х-101, які атакували територію України.
- Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про результативну роботу українських військових у знищенні ворожих ракет.
- Українські Повітряні сили ефективно відбили атаку РФ за допомогою зенітних ракетних підрозділів та засобів РЕБ.
ПС ЗСУ збили 3 російських ракети
Про успішну роботу Повітряних сил звітував Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 7 липня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів".
Ворожі цілі були уражені у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
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