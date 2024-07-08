Повітряні сили ЗСУ збили 3 крилаті ракети РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили 3 крилаті ракети РФ

Микола Олещук
Ракета

У ніч проти 8 липня Повітряні сили України ліквідували 3 російських крилатих ракети, якими країна-агресорка атакувала регіони України.

Головні тези:

  • Повітряні сили України здійснили успішну операцію зі знищення 3 російських крилатих ракет Х-101, які атакували територію України.
  • Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про результативну роботу українських військових у знищенні ворожих ракет.
  • Українські Повітряні сили ефективно відбили атаку РФ за допомогою зенітних ракетних підрозділів та засобів РЕБ.

ПС ЗСУ збили 3 російських ракети

Про успішну роботу Повітряних сил звітував Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

Уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування: 4-ма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — повітряний простір Саратовської обл. — РФ) та 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків — Курська обл. — РФ, Крим).

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач ПС ЗСУ

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 7 липня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів".

Ворожі цілі були уражені у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

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