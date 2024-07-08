Зеленский жестко отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по Украине

Утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и еще ряду городов Украины. Всего было выпущено около 40 ракет, есть погибшие и пострадавшие, разрушены больницы и жилые дома.
Главные тезисы
- Президент Зеленский призывает мировое сообщество противостоять российской агрессии и обеспечить мир на территории Украины.
- Зеленский призвал мир прекратить ракетный террор России, подчеркивая необходимость объединения для остановки агрессии и обеспечения безопасности на Украине.
- Российская атака на детскую больницу в Киеве привела к гибели и ранениям гражданских.
Зеленский призвал мир прекратить ракетный террор России
Президент заявил, что все службы привлечены, чтобы спасти больше людей.
И весь мир должен привлечь всю свою решительность, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность.
Россия разрушила отделение детской больницы "Охматдет" в Киеве
Так выглядит больница «Охматдет» после российской атаки 8 июля на Киев. Предварительно, поврежденное токсикологическое отделение медучреждения, ранены, передает корреспондент "Общественного" со ссылкой на врача медучреждения.
В Киеве погибли 5 человек в результате ракетной атаки РФ. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Позже стало известно про 7 погибших в Киеве.
Кличко написал об увеличении количества пострадавших в Киеве — это 11 человек.
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