Зеленский жестко отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по Украине

Утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и еще ряду городов Украины. Всего было выпущено около 40 ракет, есть погибшие и пострадавшие, разрушены больницы и жилые дома.

Зеленский призвал мир прекратить ракетный террор России

Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент заявил, что все службы привлечены, чтобы спасти больше людей.

И весь мир должен привлечь всю свою решительность, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность.

Россия разрушила отделение детской больницы "Охматдет" в Киеве

Так выглядит больница «Охматдет» после российской атаки 8 июля на Киев. Предварительно, поврежденное токсикологическое отделение медучреждения, ранены, передает корреспондент "Общественного" со ссылкой на врача медучреждения.

В Киеве погибли 5 человек в результате ракетной атаки РФ. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Позже стало известно про 7 погибших в Киеве.

Кличко написал об увеличении количества пострадавших в Киеве — это 11 человек.