По словам президента Владимира Зеленского, ни одна страна не может выступать посредником в переговорах Украины с РФ. Переговоры могут являться лишь результатом совместных усилий ведущих мировых стран.
Главные тезисы
- Посредничество в переговорах Украины с Россией могут осуществлять только мощные мировые союзы, утверждает Зеленский.
- Орбан был отвергнут в качестве посредника, так как Украина считает необходимым объединить усилия с другими странами для остановки войны.
- Зеленский выразил убеждение, что только мощная экономика или сильная армия способны оказать давление на Россию и остановить действия Путина.
- Президент Украины утверждает, что встречи Путина с представителями иных государств лишь имитируют желание завершить войну, но за этим следует новое насилие.
- Зеленский подчеркивает необходимость объединить усилия между мировыми странами для прекращения войны и давления на Россию.
Зеленский отвергает посредничество Орбана в переговорах с РФ
Путин лишь имитирует желание прекратить развязную преступную войну
Глава государства добавил, что встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с представителями того или иного государства не демонстрируют его желания по завершению развязанной Россией преступной войны.
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