Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве после этого улетел в Москву. Я не знал, что он летит в Москву, это его независимый выбор. Что касается, может ли он быть посредником… Нет посредничества между Россией и Украиной… Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве, это о возможностях. У тебя должна быть экономика, влияющая на Россию, либо РФ и Путин зависят от этого, либо у тебя – очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты – такая страна… и Китай, и Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз). Это действительно может быть посредническая миссия. Поэтому мы предложили возможность, как давить на Россию и как остановить Путина. Для этого нужно объединить все усилия, потому что он не уважает слабых, - объясняет Зеленский.