Почему Орбан не может быть посредником в переговорах Украины с РФ — ответ Зеленского
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Политика
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Почему Орбан не может быть посредником в переговорах Украины с РФ — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, ни одна страна не может выступать посредником в переговорах Украины с РФ. Переговоры могут являться лишь результатом совместных усилий ведущих мировых стран.

Главные тезисы

  • Посредничество в переговорах Украины с Россией могут осуществлять только мощные мировые союзы, утверждает Зеленский.
  • Орбан был отвергнут в качестве посредника, так как Украина считает необходимым объединить усилия с другими странами для остановки войны.
  • Зеленский выразил убеждение, что только мощная экономика или сильная армия способны оказать давление на Россию и остановить действия Путина.
  • Президент Украины утверждает, что встречи Путина с представителями иных государств лишь имитируют желание завершить войну, но за этим следует новое насилие.
  • Зеленский подчеркивает необходимость объединить усилия между мировыми странами для прекращения войны и давления на Россию.

Зеленский отвергает посредничество Орбана в переговорах с РФ

Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве после этого улетел в Москву. Я не знал, что он летит в Москву, это его независимый выбор. Что касается, может ли он быть посредником… Нет посредничества между Россией и Украиной… Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве, это о возможностях. У тебя должна быть экономика, влияющая на Россию, либо РФ и Путин зависят от этого, либо у тебя – очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты – такая страна… и Китай, и Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз). Это действительно может быть посредническая миссия. Поэтому мы предложили возможность, как давить на Россию и как остановить Путина. Для этого нужно объединить все усилия, потому что он не уважает слабых, - объясняет Зеленский.

Путин лишь имитирует желание прекратить развязную преступную войну

Глава государства добавил, что встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с представителями того или иного государства не демонстрируют его желания по завершению развязанной Россией преступной войны.

Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда идет кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине, – отметил Зеленский.

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