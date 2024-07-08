За словами президента Володимира Зеленського, жодна окрема країна не може виступати посередником у переговорах України з РФ. Переговори можуть бути лише результатом спільних зусиль провідних світових країн.
Зеленський відкидає посередництво Орбана у переговорах з РФ
Путін лише імітує бажання припинити розв’язану злочинну війну
Глава держави додав, що зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна з представниками тієї чи іншої держави не демонструють його бажання щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни.
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