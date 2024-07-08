Чому Орбан не може бути посередником у переговорах України з РФ — відповідь Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Орбан не може бути посередником у переговорах України з РФ — відповідь Зеленського

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, жодна окрема країна не може виступати посередником у переговорах України з РФ. Переговори можуть бути лише результатом спільних зусиль провідних світових країн. 

Зеленський відкидає посередництво Орбана у переговорах з РФ

Що стосується прем'єр-міністра Орбана, вн був у Києві після цього полетів у Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір. Що стосується, чи може він бути посередником… Немає посередництва між Росією та Україною… Можуть посередниками бути тільки серйзні сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або РФ і Путін залежать від цього, або у тебе — дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, Сполучені Штати — така країна.. і Китай, і Євросоюз (не якась одна країна ЄС, а весь Євросоюз). Це дійсно може бути така посередницька місія. Тому ми йзапропонували можливість, як тиснути на Росію і як зупинити Путіна. Для цього треба об'єднати всі зусилля, бо він не поважає тих, хто слабкий, — пояснює Зеленський.

Путін лише імітує бажання припинити розв’язану злочинну війну

Глава держави додав, що зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна з представниками тієї чи іншої держави не демонструють його бажання щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни.

Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні, — зазначив Зеленський.

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