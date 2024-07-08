За словами президента Володимира Зеленського, Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після серії ракетних атак злочинної армії РФ по Києву та інших українських містах.

Україна скликає термінове засідання ООН на тлі ракетних атак армії РФ

Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, — підкреслив Зеленський. Поширити

Глава держави додав, що Росія вже поширює дезінформацію про те, що нібито влучання по дитячій лікарні “Охматдит” сталось нібито через роботу української ППО.

Однак президент підкреслив, є чіткі докази влучання ворожої ракети.

Який цинізм знову демонструють виродки з Кремля у тому, що "це працювала українська ППО". Що це "українська ППО", а не їхній розрахований удар. Я вдячний всім українцям, які викладають відео, де конкретно видно прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато українських людей сьогодні, — наголосив Зеленський. Поширити

Він додав, що Україна відновить усе, що сьогодні зруйнували російські терористи.

Безперечно, ми відповімо цим нелюдам з Росії, — запевнив президент. Поширити

Зеленський про загиблих та поранених внаслідок злочинної атаки армії РФ по Україні

За словами президента, станом на зараз вже відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених осіб внаслідок масованої ракетної атаки злочинної армії РФ.