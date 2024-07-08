Зеленський заявив про скликання Україною надзвичайного засідання ООН після ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про скликання Україною надзвичайного засідання ООН після ракетної атаки РФ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після серії ракетних атак злочинної армії РФ по Києву та інших українських містах. 

Головні тези:

  • Україна ініціює надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ракетними атаками російської армії.
  • Зеленський наголосив на звірствах та дезінформації, яку спостерігає його команда щодо ситуації.
  • Серед загиблих та поранених внаслідок атаки є діти та невинні цивільні.
  • Україна обіцяє відновити пошкоджену інфраструктуру та відповісти на дії Росії.
  • Зеленський звернувся до всіх українців з проханням поширювати докази військових злочинів, які скоює Росія.

Україна скликає термінове засідання ООН на тлі ракетних атак армії РФ

Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, — підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що Росія вже поширює дезінформацію про те, що нібито влучання по дитячій лікарні “Охматдит” сталось нібито через роботу української ППО.

Однак президент підкреслив, є чіткі докази влучання ворожої ракети.

Який цинізм знову демонструють виродки з Кремля у тому, що "це працювала українська ППО". Що це "українська ППО", а не їхній розрахований удар. Я вдячний всім українцям, які викладають відео, де конкретно видно прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато українських людей сьогодні, — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна відновить усе, що сьогодні зруйнували російські терористи.

Безперечно, ми відповімо цим нелюдам з Росії, — запевнив президент.

Зеленський про загиблих та поранених внаслідок злочинної атаки армії РФ по Україні

За словами президента, станом на зараз вже відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених осіб внаслідок масованої ракетної атаки злочинної армії РФ.

Сьогодні Росія завдала удару по багатьом містам України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста нашої Донеччини... Влучання, зокрема, у дитячу лікарню, одну з найважливіших не тільки для нашої країни, але й для усього нашого регіону. Лікарню "Охматдит", яка в Києві. Удар прийшовся на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкоджені будинки. Досі триває розбір завалів. Більше ніж 100 людей поранено на теперішній час. Станом на цей час відомо про 27 людей убитих цим ударом, — підкреслив Зеленський.

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