За словами президента Володимира Зеленського, Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після серії ракетних атак злочинної армії РФ по Києву та інших українських містах.
Головні тези:
- Україна ініціює надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ракетними атаками російської армії.
- Зеленський наголосив на звірствах та дезінформації, яку спостерігає його команда щодо ситуації.
- Серед загиблих та поранених внаслідок атаки є діти та невинні цивільні.
- Україна обіцяє відновити пошкоджену інфраструктуру та відповісти на дії Росії.
- Зеленський звернувся до всіх українців з проханням поширювати докази військових злочинів, які скоює Росія.
Україна скликає термінове засідання ООН на тлі ракетних атак армії РФ
Глава держави додав, що Росія вже поширює дезінформацію про те, що нібито влучання по дитячій лікарні “Охматдит” сталось нібито через роботу української ППО.
Однак президент підкреслив, є чіткі докази влучання ворожої ракети.
Він додав, що Україна відновить усе, що сьогодні зруйнували російські терористи.
Зеленський про загиблих та поранених внаслідок злочинної атаки армії РФ по Україні
За словами президента, станом на зараз вже відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених осіб внаслідок масованої ракетної атаки злочинної армії РФ.
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