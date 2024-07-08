Війська РФ завдали повторного ракетного удару по Києву. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ завдали повторного ракетного удару по Києву. Є загиблі та поранені

ДСНС України
Війська РФ завдали повторного ракетного удару по Києву
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У Дніпровському районі Києва четверо людей загинули під час повторної російської атаки 8 липня.

Головні тези:

  • У Дніпровському районі Києва сталася повторна російська ракетна атака, що спричинила загибель чотирьох людей та поранення трьох інших.
  • Масовані комбіновані атаки військ РФ по Україні 8 липня включають запуски крилатих ракет з різних типів озброєння, включаючи ракети "Кинджал" та "Калібрів".
  • Окупанти застосовують балістику та залучають бомбардувальники Ту-95 в атаках на українські міста, такі як Київ, Дніпро та Кривий Ріг.
  • Російські війська також застосовують групу літаків Ту-22М3 та загрожують пусками ракет типу Х-22, що створює серйозну загрозу для мирного населення.
  • Слід стежити за останніми новинами щодо ситуації з ракетною атакою на Україну та приймати необхідні заходи для захисту і безпеки.

Повторна атака на Київ

Повторний обстріл столиці. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється, — ідеться в повідомленні ДСНС.

На місці працюють рятувальники.

РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.

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