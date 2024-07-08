Війська РФ завдали повторного ракетного удару по Києву. Є загиблі та поранені

У Дніпровському районі Києва четверо людей загинули під час повторної російської атаки 8 липня.
Головні тези:
- У Дніпровському районі Києва сталася повторна російська ракетна атака, що спричинила загибель чотирьох людей та поранення трьох інших.
- Масовані комбіновані атаки військ РФ по Україні 8 липня включають запуски крилатих ракет з різних типів озброєння, включаючи ракети "Кинджал" та "Калібрів".
- Окупанти застосовують балістику та залучають бомбардувальники Ту-95 в атаках на українські міста, такі як Київ, Дніпро та Кривий Ріг.
- Російські війська також застосовують групу літаків Ту-22М3 та загрожують пусками ракет типу Х-22, що створює серйозну загрозу для мирного населення.
- Слід стежити за останніми новинами щодо ситуації з ракетною атакою на Україну та приймати необхідні заходи для захисту і безпеки.
Повторна атака на Київ
На місці працюють рятувальники.
РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг
Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.
Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-