Битва за Київ. Як збивали вертольоти РФ під столицею — нове відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікував нове відео, на якому видно, як українські захисники 24 лютого 2022 року знищували російські вертольоти з десантом, які летіли до столиці через Київське море.
Головні тези:
- Українські захисники у складній битві за Київ знищували вертольоти з десантом російських ворогів.
- Командир Олександр Павлюк опублікував унікальні кадри успішної оборони столиці та дій українських військових.
- Генерал-лейтенант розповів про страшний перший день війни та успішні удари захисників.
З’явилися нові унікальні кадри битви за Київ
"Шайтан" не приховує, що перший день війни для всіх був страшним і сумним.
Він та його побратими перебували на бойовому чергуванні із захисту нашої держави.
Саме їм довелося зустрічати перші “вертушки”, які проходили через Київське море.
Буданов відповів, чи можливий новий наступ РФ на Київ
На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, припущення про повторний наступ росіян на Київ є безпідставними.
За словами глави ГУР, станом на сьогодні безпосередньої загрози для столиці немає, хоч чутки про те, що РФ нібито планує новий наступ, посилюються.
Окрім того, він прокоментував заяви французького лідера Еммануеля Макрона про те, що напад РФ справді може повторитися.
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