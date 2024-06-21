Битва за Київ. Як збивали вертольоти РФ під столицею — нове відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Київ. Як збивали вертольоти РФ під столицею — нове відео

ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікував нове відео, на якому видно, як українські захисники 24 лютого 2022 року знищували російські вертольоти з десантом, які летіли до столиці через Київське море.

Головні тези:

  • Українські захисники у складній битві за Київ знищували вертольоти з десантом російських ворогів.
  • Командир Олександр Павлюк опублікував унікальні кадри успішної оборони столиці та дій українських військових.
  • Генерал-лейтенант розповів про страшний перший день війни та успішні удари захисників.

З’явилися нові унікальні кадри битви за Київ

"Шайтан" — командир відділення зенітного взводу ПЗРК 58 окремої мотопіхотної бригади. Його відділення одне з перших зустрічало ворожі вертольоти з десантом, які рухалися через Київське море. Тоді розрахунок відпрацював вдало, — розповів Олександр Павлюк.

"Шайтан" не приховує, що перший день війни для всіх був страшним і сумним.

Він та його побратими перебували на бойовому чергуванні із захисту нашої держави.

Саме їм довелося зустрічати перші “вертушки”, які проходили через Київське море.

Завдяки злагодженому відділенню, працьовитості наших хлопців, ми відпрацювали по них. На радість нам, було два попадання, дві вертушки ми втопили. Туди їм і дорога! — заявив “Шайтан” на відео.

Буданов відповів, чи можливий новий наступ РФ на Київ

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, припущення про повторний наступ росіян на Київ є безпідставними.

За словами глави ГУР, станом на сьогодні безпосередньої загрози для столиці немає, хоч чутки про те, що РФ нібито планує новий наступ, посилюються.

Станом на зараз (загрози для Києва — ред.) — абсолютно немає, — заявив Буданов.

Окрім того, він прокоментував заяви французького лідера Еммануеля Макрона про те, що напад РФ справді може повторитися.

Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема, — сказав Буданов.

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