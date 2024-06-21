Битва за Київ. Як збивали вертольоти РФ під столицею — нове відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікував нове відео, на якому видно, як українські захисники 24 лютого 2022 року знищували російські вертольоти з десантом, які летіли до столиці через Київське море.

З’явилися нові унікальні кадри битви за Київ

"Шайтан" — командир відділення зенітного взводу ПЗРК 58 окремої мотопіхотної бригади. Його відділення одне з перших зустрічало ворожі вертольоти з десантом, які рухалися через Київське море. Тоді розрахунок відпрацював вдало, — розповів Олександр Павлюк. Поширити

"Шайтан" не приховує, що перший день війни для всіх був страшним і сумним.

Він та його побратими перебували на бойовому чергуванні із захисту нашої держави.

Саме їм довелося зустрічати перші “вертушки”, які проходили через Київське море.

Завдяки злагодженому відділенню, працьовитості наших хлопців, ми відпрацювали по них. На радість нам, було два попадання, дві вертушки ми втопили. Туди їм і дорога! — заявив “Шайтан” на відео. Поширити

Буданов відповів, чи можливий новий наступ РФ на Київ

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, припущення про повторний наступ росіян на Київ є безпідставними.

За словами глави ГУР, станом на сьогодні безпосередньої загрози для столиці немає, хоч чутки про те, що РФ нібито планує новий наступ, посилюються.

Станом на зараз (загрози для Києва — ред.) — абсолютно немає, — заявив Буданов. Поширити

Окрім того, він прокоментував заяви французького лідера Еммануеля Макрона про те, що напад РФ справді може повторитися.