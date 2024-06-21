Битва за Киев. Как сбивали вертолеты РФ под столицей — новое видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, опубликовал новое видео, на котором видно, как украинские защитники 24 февраля 2022 года уничтожали российские вертолеты с десантом, летевшими к столице через Киевское море.

Появились новые уникальные кадры битвы за Киев

"Шайтан" — командир отделения зенитного взвода ПЗРК 58 отдельной мотопехотной бригады. Его отделение одним из первых встречало вражеские вертолеты с десантом, которые летели через Киевское море. Тогда расчет отработал удачно, — рассказал Александр Павлюк. Поделиться

"Шайтан" не скрывает, что первый день войны для всех был страшным и грустным.

Он и его собратья находились на боевом дежурстве.

Именно им пришлось встречать первые "вертушки", летевшие через Киевское море.

Благодаря слаженной работе, трудолюбию наших ребят мы отработали по ним. К счатью, было два попадания, две вертушки мы утопили. Туда им и дорога! — заявил "Шайтан" на видео. Поделиться

Буданов ответил, возможно ли новое наступление РФ на Киев

По убеждению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, предположения о повторном наступлении россиян на Киев безосновательны.

По словам главы ГУР, по состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы для столицы нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.

По состоянию на сейчас (угрозы для Киева — ред.) — абсолютно нет, — заявил Буданов. Поделиться

Кроме того, он прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о том, что нападение РФ может повториться.