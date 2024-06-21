Битва за Киев. Как сбивали вертолеты РФ под столицей — новое видео
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Киев. Как сбивали вертолеты РФ под столицей — новое видео

ВСУ
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, опубликовал новое видео, на котором видно, как украинские защитники 24 февраля 2022 года уничтожали российские вертолеты с десантом, летевшими к столице через Киевское море.

Главные тезисы

  • Украинские защитники в сложном сражении за Киев уничтожали вертолеты с десантом российских врагов.
  • Командир Александр Павлюк опубликовал уникальные кадры успешной обороны столицы и действий украинских военных.
  • Генерал-лейтенант рассказал о страшном первом дне войны и успешных ударах защитников.

Появились новые уникальные кадры битвы за Киев

"Шайтан" — командир отделения зенитного взвода ПЗРК 58 отдельной мотопехотной бригады. Его отделение одним из первых встречало вражеские вертолеты с десантом, которые летели через Киевское море. Тогда расчет отработал удачно, — рассказал Александр Павлюк.

"Шайтан" не скрывает, что первый день войны для всех был страшным и грустным.

Он и его собратья находились на боевом дежурстве.

Именно им пришлось встречать первые "вертушки", летевшие через Киевское море.

Благодаря слаженной работе, трудолюбию наших ребят мы отработали по ним. К счатью, было два попадания, две вертушки мы утопили. Туда им и дорога! — заявил "Шайтан" на видео.

Буданов ответил, возможно ли новое наступление РФ на Киев

По убеждению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, предположения о повторном наступлении россиян на Киев безосновательны.

По словам главы ГУР, по состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы для столицы нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.

По состоянию на сейчас (угрозы для Киева — ред.) — абсолютно нет, — заявил Буданов.

Кроме того, он прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о том, что нападение РФ может повториться.

Вы сами сказали, что это его предположение. Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет, — сказал Буданов.

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