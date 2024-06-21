Битва за Киев. Как сбивали вертолеты РФ под столицей — новое видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, опубликовал новое видео, на котором видно, как украинские защитники 24 февраля 2022 года уничтожали российские вертолеты с десантом, летевшими к столице через Киевское море.
Главные тезисы
- Украинские защитники в сложном сражении за Киев уничтожали вертолеты с десантом российских врагов.
- Командир Александр Павлюк опубликовал уникальные кадры успешной обороны столицы и действий украинских военных.
- Генерал-лейтенант рассказал о страшном первом дне войны и успешных ударах защитников.
Появились новые уникальные кадры битвы за Киев
"Шайтан" не скрывает, что первый день войны для всех был страшным и грустным.
Он и его собратья находились на боевом дежурстве.
Именно им пришлось встречать первые "вертушки", летевшие через Киевское море.
Буданов ответил, возможно ли новое наступление РФ на Киев
По убеждению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, предположения о повторном наступлении россиян на Киев безосновательны.
По словам главы ГУР, по состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы для столицы нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.
Кроме того, он прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о том, что нападение РФ может повториться.
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