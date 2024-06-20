По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе и лётчика-инструктора Романа Свитана, оккупационная армия РФ подготовила резервы для усиления боевых действий на востоке Украины.
Главные тезисы
- Армия РФ готовится усилить наступление на востоке Украины, готовя резервы для боевых действий.
- Российские оккупанты планируют прорыв к административным границам Донецкой и Луганской областей.
- Оккупанты скапливают свои силы вдоль всей линии фронта на востоке Украины, включая Луганщину и Купянское направление.
- Стратегия российских войск включает движение по участкам фронта шириной от 7 до 10 км.
- Российская летняя военная кампания предусматривает активные действия по определенным направлениям, включая Запорожское и Харьковское направления.
Где армия РФ может усилить собственное наступление
Свитан отметил, что российские оккупанты держат резервы, которые еще ни разу не привлекали к боевым действиям и взимают дополнительные силы вдоль всей линии фронта на востоке Украины.
Аналитик отметил, что ключевой задачей российских окупантов в ближайшее время будут попытки прорыва к административным границам Донецкой и Луганской областей.
Какую тактику планируют использовать российские оккупанты
В частности, как подчеркнул Свитан, в Луганской области российские оккупанты будут пытаться выйти на левый берег Оскильского водохранилища, рек Оскил и Северский Донец.
По его словам, для этого враг может использовать левый берег Днепра, Запорожское направление в районе Роботино, Васильевки, и, в частности, Харьковское направление, где ведутся бои в районе Липцев и Волчанска.
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