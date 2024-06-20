В каких направлениях армия РФ готовится усилить наступление — объяснение аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

В каких направлениях армия РФ готовится усилить наступление — объяснение аналитика

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  24 канал

По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе и лётчика-инструктора Романа Свитана, оккупационная армия РФ подготовила резервы для усиления боевых действий на востоке Украины.

Главные тезисы

  • Армия РФ готовится усилить наступление на востоке Украины, готовя резервы для боевых действий.
  • Российские оккупанты планируют прорыв к административным границам Донецкой и Луганской областей.
  • Оккупанты скапливают свои силы вдоль всей линии фронта на востоке Украины, включая Луганщину и Купянское направление.
  • Стратегия российских войск включает движение по участкам фронта шириной от 7 до 10 км.
  • Российская летняя военная кампания предусматривает активные действия по определенным направлениям, включая Запорожское и Харьковское направления.

Где армия РФ может усилить собственное наступление

Свитан отметил, что российские оккупанты держат резервы, которые еще ни разу не привлекали к боевым действиям и взимают дополнительные силы вдоль всей линии фронта на востоке Украины.

Начиная с Старомайорского, Времовского выступления, Угледара, Донецка, Горловки, Бахмута. Далее район Лисичанска вплоть до Купянска. Более 200 км фронта. Это не широкомасштабная операция. Фрагментами по 7, 10 километров по ширине фронта от Старомайорского до Купянска россияне сейчас размещаются, — подчеркнул Свитан.

Аналитик отметил, что ключевой задачей российских окупантов в ближайшее время будут попытки прорыва к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Какую тактику планируют использовать российские оккупанты

В частности, как подчеркнул Свитан, в Луганской области российские оккупанты будут пытаться выйти на левый берег Оскильского водохранилища, рек Оскил и Северский Донец.

То есть под ударами Купянское направление, Боровая и Лиман. Действительно, это так называемая летняя военная кампания российская, где они пытаются двигаться. В течение нескольких месяцев будут работать в этом направлении. Параллельно с этим они будут пытаться развивать, допустим, оперативные операции, отвлекая наши части на другие участки фронта, — предполагает аналитик.

По его словам, для этого враг может использовать левый берег Днепра, Запорожское направление в районе Роботино, Васильевки, и, в частности, Харьковское направление, где ведутся бои в районе Липцев и Волчанска.

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