Армия РФ собрала "ударный кулак" на фронте. Аналитики назвали новую цель врага

Согласно данным DeepState, российские захватчики согнали 10 000 солдат и стянули 450 единиц военной техники на участок от Райгородки до Нововодяного. Противник готовит новое наступление на поселок Боровая Харьковской области.
Главные тезисы
- Аналитики предупреждают о намерении РФ повторить прошлогоднюю стратегию с выходом на ключевые линии обороны ВСУ.
- ВСУ уже готовятся к отражению российского наступления.
- Российские захватчики имеют преимущество в количестве сил и техники на фронте, что усложняет ситуацию для ВСУ.
Россияне снова попытаются прорваться на поле боя
По их словам, цель врага очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую.
DeepState обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день протяжную оборонительную линию на этом направлении держит 3 ОШБр.
Однако нельзя забывать о том, что российские захватчики имеют значительное преимущество в количестве личного состава, стягивают новые подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия.
Как отмечают аналитики, на указанном участке фронта оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.
Чего ждать от армии РФ
Аналитики предупреждают, что враг намерен повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новогоровка, а потом уже на Первомайское-Чернещина.
По мнению команды DeepState, ВСУ крайне важно не повторить прошлогодние ошибки, так как уровень управления войсками у россиян несколько вырос.
В настоящее время серьезная проблема заключается в том, что РФ все активнее использует наемников, однако не для обороны, а для масштабных штурмовых действий.
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