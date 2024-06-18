Армия РФ собрала "ударный кулак" на фронте. Аналитики назвали новую цель врага
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ собрала "ударный кулак" на фронте. Аналитики назвали новую цель врага

армия РФ
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Источник:  DeepState

Согласно данным DeepState, российские захватчики согнали 10 000 солдат и стянули 450 единиц военной техники на участок от Райгородки до Нововодяного. Противник готовит новое наступление на поселок Боровая Харьковской области.

Главные тезисы

  • Аналитики предупреждают о намерении РФ повторить прошлогоднюю стратегию с выходом на ключевые линии обороны ВСУ.
  • ВСУ уже готовятся к отражению российского наступления.
  • Российские захватчики имеют преимущество в количестве сил и техники на фронте, что усложняет ситуацию для ВСУ.

Россияне снова попытаются прорваться на поле боя

Враг нарастил ударный кулак для наступления на Боровую. На участке от Райгородки до Нововодяного россияне нарастили до 10 000 личного состава и около 450 ЕВТ, из которых 200 артсистем, — сказано в сообщении аналитиков.

По их словам, цель врага очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую.

DeepState обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день протяжную оборонительную линию на этом направлении держит 3 ОШБр.

Однако нельзя забывать о том, что российские захватчики имеют значительное преимущество в количестве личного состава, стягивают новые подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия.

Как отмечают аналитики, на указанном участке фронта оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "шторм v", "черная мамба", "фиксики" и "чвк патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14. Последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ, — сказано в сообщении.

Чего ждать от армии РФ

Аналитики предупреждают, что враг намерен повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новогоровка, а потом уже на Первомайское-Чернещина.

По мнению команды DeepState, ВСУ крайне важно не повторить прошлогодние ошибки, так как уровень управления войсками у россиян несколько вырос.

В настоящее время серьезная проблема заключается в том, что РФ все активнее использует наемников, однако не для обороны, а для масштабных штурмовых действий.

Напомним, что в прошлом только подкрепление 68 ОЕБр с батальоном 95 ОДШБр и 23 ОМБр спасли фронт от провала, — отмечают аналитики.

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