Армія РФ зібрала "ударний кулак" на фронті. Аналітики назвали нову мету ворога

Згідно з даними DeepState, російські загарбники зігнали 10 000 солдатів та звезли 450 одиниць військової техніки на ділянку від Райгородки до Нововодяного. Противник готує новий наступ на селище Борова, що на Харківщині.

Росіяни знову спробують прорватися на полі бою

Ворог наростив ударний кулак для наступу на Борову. На ділянці від Райгородки до Нововодяного кацапи наростили до 10 000 особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем, — йдеться в повідомленні аналітиків. Поширити

За їхніми словами, мета ворога очевидна − спроба повторити минулорічний наступ на Борову.

DeepState звертає увагу на те, що станом на сьогодні протяжну оборонну лінію на цьому напрямку тримає 3 ОШБр.

Однак не можна забувати про те, що російські загарбники мають значну перевагу у кількості особового складу, стягують нові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу.

Як зазначають аналітики, на вказаній ділянці фронту окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських.

Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "шторм v", "чорна мамба", "фіксики" та "чвк патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14. Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ, — йдеться в повідомленні. Поширити

Чого чекати від армії РФ

Аналітики попереджають, що ворог має намір повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.

На думку команди DeepState, ЗСУ вкрай важливо не повторити минулорічних помилок, так як рівень управління військами у росіян дещо виріс.

Наразі серйозною проблемою є те, що РФ дедалі активніше використовує найманців, однак не для оборони, а для масштабних штурмових дій.