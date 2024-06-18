Армія РФ зібрала "ударний кулак" на фронті. Аналітики назвали нову мету ворога

Згідно з даними DeepState, російські загарбники зігнали 10 000 солдатів та звезли 450 одиниць військової техніки на ділянку від Райгородки до Нововодяного. Противник готує новий наступ на селище Борова, що на Харківщині.
Головні тези:
- Аналітики попереджають про намір ворога повторити минулорічну стратегію з виходом на ключові лінії оборони ЗСУ.
- ЗСУ посилюють заходи для відбиття російського наступу.
- Російські загарбники мають перевагу в кількості сил і техніки на фронті, що ускладнює ситуацію для ЗСУ.
Росіяни знову спробують прорватися на полі бою
За їхніми словами, мета ворога очевидна − спроба повторити минулорічний наступ на Борову.
DeepState звертає увагу на те, що станом на сьогодні протяжну оборонну лінію на цьому напрямку тримає 3 ОШБр.
Однак не можна забувати про те, що російські загарбники мають значну перевагу у кількості особового складу, стягують нові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу.
Як зазначають аналітики, на вказаній ділянці фронту окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських.
Чого чекати від армії РФ
Аналітики попереджають, що ворог має намір повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.
На думку команди DeepState, ЗСУ вкрай важливо не повторити минулорічних помилок, так як рівень управління військами у росіян дещо виріс.
Наразі серйозною проблемою є те, що РФ дедалі активніше використовує найманців, однак не для оборони, а для масштабних штурмових дій.
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