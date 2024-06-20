За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та льотчика-інструктора Романа Світана, окупаційна армія РФ підготувала резерви для посилення бойових дій на сході України.

Де армія РФ може посилити власний наступ

Світан зазначив, що російські окупанти тримають резерви, які ще жодного разу не залучали до бойових дій і стягують додаткові сили уздовж усієї лінії фронту на сході України.

Починаючи від Старомайорського, Времівського виступу, Вугледара, Донецька, Горлівки, Бахмута. Далі район Лисичанська аж до Куп’янська. Понад 200 кілометрів фронту. Це не широкомасштабна операція. Фрагментами по 7, 10 кілометрів по ширині фронту від Старомайорського до Куп’янська росіяни зараз розміщуються, - підкреслив Світан. Поширити

Аналітик зазначив, що ключовим завданням російських окупантів протягом найближчого часу будуть спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Яку тактику планують використати російські окупанти

Зокрема, як підкреслив Світан, на Луганщині російські окупанти намагатимуться вийти на лівий берег Оскільського водосховища, річок Оскіл та Сіверський Донець.

Тобто під ударами Куп'янський напрямок, Борова та Лиман. Дійсно це так звана літня військова кампанія російська, де вони намагаються рухатись. Протягом кількох місяців будуть працювати на цьому напрямку. Паралельно з цим вони намагатимуться розвивати, припустимо, оперативні операції, відволікаючи наші частини на інші ділянки фронту, - припускає аналітик. Поширити