За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та льотчика-інструктора Романа Світана, окупаційна армія РФ підготувала резерви для посилення бойових дій на сході України.
Головні тези:
- Армія РФ готується посилити наступ на сході України, готуючи резерви для бойових дій.
- Російські окупанти мають плани прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
- Окупанти спрямовують свої сили уздовж усієї лінії фронту на сході України, включаючи Луганщину та Куп'янський напрямок.
- Стратегія російських військ включає рух по ділянках фронту шириною від 7 до 10 кілометрів.
- Російська літня військова кампанія передбачає активні дії на певних напрямках, включаючи Запорізький та Харківський напрямки.
Де армія РФ може посилити власний наступ
Світан зазначив, що російські окупанти тримають резерви, які ще жодного разу не залучали до бойових дій і стягують додаткові сили уздовж усієї лінії фронту на сході України.
Аналітик зазначив, що ключовим завданням російських окупантів протягом найближчого часу будуть спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
Яку тактику планують використати російські окупанти
Зокрема, як підкреслив Світан, на Луганщині російські окупанти намагатимуться вийти на лівий берег Оскільського водосховища, річок Оскіл та Сіверський Донець.
За його словами, для цього ворог може використовувати лівий берег Дніпра, Запорізький напрямок у районі Роботиного, Василівки, та, зокрема, Харківський напрямок, де точаться бої у районі Липців та Вовчанська.
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