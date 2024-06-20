На яких напрямках армія РФ готується посилити наступ — пояснення аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

На яких напрямках армія РФ готується посилити наступ — пояснення аналітика

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  24 канал

За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та льотчика-інструктора Романа Світана, окупаційна армія РФ підготувала резерви для посилення бойових дій на сході України. 

Головні тези:

  • Армія РФ готується посилити наступ на сході України, готуючи резерви для бойових дій.
  • Російські окупанти мають плани прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
  • Окупанти спрямовують свої сили уздовж усієї лінії фронту на сході України, включаючи Луганщину та Куп'янський напрямок.
  • Стратегія російських військ включає рух по ділянках фронту шириною від 7 до 10 кілометрів.
  • Російська літня військова кампанія передбачає активні дії на певних напрямках, включаючи Запорізький та Харківський напрямки.

Де армія РФ може посилити власний наступ

Світан зазначив, що російські окупанти тримають резерви, які ще жодного разу не залучали до бойових дій і стягують додаткові сили уздовж усієї лінії фронту на сході України.

Починаючи від Старомайорського, Времівського виступу, Вугледара, Донецька, Горлівки, Бахмута. Далі район Лисичанська аж до Куп’янська. Понад 200 кілометрів фронту. Це не широкомасштабна операція. Фрагментами по 7, 10 кілометрів по ширині фронту від Старомайорського до Куп’янська росіяни зараз розміщуються, - підкреслив Світан.

Аналітик зазначив, що ключовим завданням російських окупантів протягом найближчого часу будуть спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Яку тактику планують використати російські окупанти

Зокрема, як підкреслив Світан, на Луганщині російські окупанти намагатимуться вийти на лівий берег Оскільського водосховища, річок Оскіл та Сіверський Донець.

Тобто під ударами Куп'янський напрямок, Борова та Лиман. Дійсно це так звана літня військова кампанія російська, де вони намагаються рухатись. Протягом кількох місяців будуть працювати на цьому напрямку. Паралельно з цим вони намагатимуться розвивати, припустимо, оперативні операції, відволікаючи наші частини на інші ділянки фронту, - припускає аналітик.

За його словами, для цього ворог може використовувати лівий берег Дніпра, Запорізький напрямок у районі Роботиного, Василівки, та, зокрема, Харківський напрямок, де точаться бої у районі Липців та Вовчанська.

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