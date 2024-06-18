Армія РФ поспіхом відтягує сили з Донбасу — відома причина

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, успішні контратаки ЗСУ призвели до того, що російські загарбники почали перекидати підрозділи з Донецького напрямку на Харківський.

Росіяни втрачають свої сили на Харківщині

Іноземні аналітики звернули увагу на геолокаційні кадри, які свідчать про те, що армія РФ намагається відбити українську контратаку на північний захід від Глибокого.

За словами російських воєнкорів, бійці ЗСУ розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська (на північний схід від міста Харкова).

Армія РФ намагається продовжувати наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова поблизу центру Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Фото: understandingwar.org

17 червня речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх заявив, що російські війська передислокували частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і 18-ї мотострілецької дивізії на Липцівський напрямок для заміни підрозділів, які втратили боєздатність, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що під Вовчанськом діяли підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади.

За словами Повха, ще тиждень тому російські війська почали активно стягувати для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини, зокрема, 138-ї окремої мотострілецької бригади.

Що відомо про втрати армії РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали: