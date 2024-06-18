Армия РФ спешно оттягивает силы с Донбасса — известна причина

Согласно данным американского Института изучения войны, успешные контратаки ВСУ привели к тому, что российские захватчики начали перебрасывать подразделения из Донецкого направления на Харьковское.
Главные тезисы
- Российская армия перебрасывает силы на Харьковщину из-за успешных контратак ВСУ.
- Украинские войска производят механизированные контратаки в районах Глубокого, Тихого и Агрегатного завода.
- Армия РФ пытается продолжать наступательные операции севернее Харькова в районе Липцев и Волчанских Хуторов.
Россияне теряют свои силы в Харьковской области
Иностранные аналитики обратили внимание на геолокационные кадры, свидетельствующие о том, что армия РФ пытается отразить украинскую контратаку к северо-западу от Глубокого.
По словам российских военкоров, бойцы ВСУ начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку от города Харькова).
Армия РФ пытается продолжать наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.
Кроме того, указано, что под Волчанском действовали подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады.
По словам Повха, еще неделю назад российские войска начали активно стягивать для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, в частности 138-й отдельной мотострелковой бригады.
Что известно о потерях армии РФ в Украине
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 528620 (+1230) человек,
танков — 7974 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 15307 (+20) ед,
артиллерийских систем — 13959 (+32) ед,
РСЗО — 1104 (+0) ед,
средств ПВО — 853 (+0) ед,
самолетов — 359 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11187 (+20),
крылатых ракет — 2297 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19031 (+40) ед,
специальной техники — 2344 (+7)