Армия РФ спешно оттягивает силы с Донбасса — известна причина

Согласно данным американского Института изучения войны, успешные контратаки ВСУ привели к тому, что российские захватчики начали перебрасывать подразделения из Донецкого направления на Харьковское.

Россияне теряют свои силы в Харьковской области

Иностранные аналитики обратили внимание на геолокационные кадры, свидетельствующие о том, что армия РФ пытается отразить украинскую контратаку к северо-западу от Глубокого.

По словам российских военкоров, бойцы ВСУ начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку от города Харькова).

Армия РФ пытается продолжать наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.

Фото: understandingwar.org

17 июня спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что российские войска передислоцировали части 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии на Липцовское направление для замены потерявших боеспособность подразделений, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что под Волчанском действовали подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады.

По словам Повха, еще неделю назад российские войска начали активно стягивать для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, в частности 138-й отдельной мотострелковой бригады.

Что известно о потерях армии РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили: