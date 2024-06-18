Армия РФ спешно оттягивает силы с Донбасса — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ спешно оттягивает силы с Донбасса — известна причина

армия РФ
Читати українською
Источник:  ISW

Согласно данным американского Института изучения войны, успешные контратаки ВСУ привели к тому, что российские захватчики начали перебрасывать подразделения из Донецкого направления на Харьковское.

Главные тезисы

  • Российская армия перебрасывает силы на Харьковщину из-за успешных контратак ВСУ.
  • Украинские войска производят механизированные контратаки в районах Глубокого, Тихого и Агрегатного завода.
  • Армия РФ пытается продолжать наступательные операции севернее Харькова в районе Липцев и Волчанских Хуторов.

Россияне теряют свои силы в Харьковской области

Иностранные аналитики обратили внимание на геолокационные кадры, свидетельствующие о том, что армия РФ пытается отразить украинскую контратаку к северо-западу от Глубокого.

По словам российских военкоров, бойцы ВСУ начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку от города Харькова).

Армия РФ пытается продолжать наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.

Фото: understandingwar.org

17 июня спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что российские войска передислоцировали части 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии на Липцовское направление для замены потерявших боеспособность подразделений, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что под Волчанском действовали подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады.

По словам Повха, еще неделю назад российские войска начали активно стягивать для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, в частности 138-й отдельной мотострелковой бригады.

Что известно о потерях армии РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 528620 (+1230) человек,

  • танков — 7974 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин — 15307 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 13959 (+32) ед,

  • РСЗО — 1104 (+0) ед,

  • средств ПВО — 853 (+0) ед,

  • самолетов — 359 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11187 (+20),

  • крылатых ракет — 2297 (+1),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19031 (+40) ед,

  • специальной техники — 2344 (+7)

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?