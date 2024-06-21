Наступление армии РФ в Харьковской области. В ГУР заявили о новом триумфе ВСУ

Как сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, под Боровой в Харьковской области украинские воины сорвали наступление российских оккупантов, а также нанесли врагу значительные потери.
Главные тезисы
- Ситуация на Харьковщине остается напряженной, а враг пытается растянуть украинские силы и отвлечьот ситуации на Востоке.
- Российские оккупанты имеют значительные потери в живой силе и технике в результате неудачной попытки наступления в Харьковской области.
- Хотя украинские защитники сломали намерения врага под Боровой, угроза повторного наступления армии РФ остается высокой.
Еще одна попытка наступления армии РФ оказалась провальной
Несмотря на это, как отметил представитель украинской разведки, враг не оставляет попыток подтянуть резервы, поэтому угроза повторного наступления вполне реальна.
Андрей Юсов обращает внимание на то, что на сегодняшний день речь не идет о формировании новых мощных группировок.
Что важно понять, на севере Харьковской области ВСУ смогли успешно сорвать планы армии РФ.
Именно поэтому противник вынужден перебрасывать резервы, в частности, из других направлений, которые для оккупантов очень чувствительны.
По его словам, ситуация на северной границе страны остается столь же напряженной и опасной.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:
личного состава около 531 980 (+1060) человек,
танков — 8001 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 15372 (+35) ед,
артиллерийских систем — 14106 (+54) ед,
РСЗО — 1106 (+1) ед,
средств ПВО — 861 (+2) ед,
самолетов — 359 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11260 (+0),
крылатых ракет — 2298 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подлодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19181 (+47) ед,
специальной техники — 2367 (+10)
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