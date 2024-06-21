Наступление армии РФ в Харьковской области. В ГУР заявили о новом триумфе ВСУ

Как сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, под Боровой в Харьковской области украинские воины сорвали наступление российских оккупантов, а также нанесли врагу значительные потери.

Еще одна попытка наступления армии РФ оказалась провальной

Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Несмотря на это, как отметил представитель украинской разведки, враг не оставляет попыток подтянуть резервы, поэтому угроза повторного наступления вполне реальна.

Андрей Юсов обращает внимание на то, что на сегодняшний день речь не идет о формировании новых мощных группировок.

Что важно понять, на севере Харьковской области ВСУ смогли успешно сорвать планы армии РФ.

Именно поэтому противник вынужден перебрасывать резервы, в частности, из других направлений, которые для оккупантов очень чувствительны.

Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану, — отмечает Андрей Юсов. Поделиться

По его словам, ситуация на северной границе страны остается столь же напряженной и опасной.

Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке, — добавил представитель ГУР. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили: