СБУ задержала двух "блоггеров" за публикацию позиций ВСУ в соцсетях

Служба безопасности задержала и сообщила о подозрениях двум "блогерам", которые распространяли в социальных сетях локацию боевых позиций и перемещение Сил обороны.

В Запорожье СБУ задержала администратора Telegram-канала

Одним из подозреваемых оказался местный житель Запорожья, у которого есть собственный Telegram-канал с аудиторией почти 140 тыс. пользователей.

По данным правоохранителей, мужчина для "раскрутки" информресурса опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины.

Также он обнародовал там видеозапись, где видны оборонительные линии украинских войск в районе Роботиного в Запорожье. Кроме того, мужчина опубликовал трансляцию перемещения бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.

СБУ

Вторым подозреваемым оказался житель Виннитчины, снявший полет боевого вертолета ВСУ и выложивший соответствующее видео с привязкой к геолокации в Facebook.

Затем он пытался распространить видеосъемку в местных каналах для популяризации своей страницы в соцсети.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ задержала осведомительницу РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила "ливни" позиций ВСУ в прифронтовых районах, задержав очередную информаторку. Она шпионила на Днепропетровщине и Запорожье.

В Днепропетровской области из-за фигурантки российские войска разведывали места базирования подразделений ВСУ.

В Запорожской области враг стремился узнать маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведанную информацию для прорыва украинской обороны.

Служба безопасности задержала шпионку, когда фотографировала перемещение украинской бронетехники. Дополнительно СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ.