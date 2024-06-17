Готовил наступление армии РФ. СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего для рашистов «наступательный» плацдарм на юге Днепропетровщины. Приспешником россиян оказался 57-летний житель местного поселка.

Агент ФСБ готовил серию ударов РФ по Никопольскому району Днепропетровской области

Среди основных целей врага были огневые позиции артиллерии ВСУ, защищающей побережье и речную акваторию прифронтовой общины.

Предатель готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

По заданию российской спецслужбы фигурант ежедневно обходил прибрежную территорию общества, где пытался выявить пункты базирования Сил обороны. О таких геолокациях он мессенджером "отчитывался" в ФСБ.

По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации со ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области.

Таким образом, рашисты пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила эти планы врага и задержала предателя с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. Также Служба безопасности приняла комплексные меры по обеспечению позиций ВСУ.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала агента РФ, готовившего теракты против военных ТЦК

СБУ задержала мужчину, который готовил взрывы авто работников военкоматов в Запорожье. Он подозревается в работе на российские спецслужбы.

По версии следствия, подозреваемый действовал по указаниям Федеральной службы безопасности РФ, он должен был найти машины работников местных ТЦК, а затем установить под ними самодельную взрывчатку дистанционного управления.

Подозреваемый ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов, чтобы найти будущие цели. Далее он должен получить от российского куратора подробные инструкции по терактам, — отмечает СБУ. Поделиться

Подозреваемый был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъяли мобильный телефон с поличным. Также СБУ установила, что подозреваемый шпионил и за трансформаторными подстанциями Запорожья.