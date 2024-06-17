Готував наступ армії РФ. СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував для рашистів «наступальний» плацдарм на півдні Дніпропетровщини. Поплічником росіян виявився 57-річний житель місцевого селища.

Агент ФСБ готував серію ударів РФ по Нікопольському району Дніпропетровщини

Серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади.

Зрадник готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

За завданням російської спецслужби фігурант щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони. Про такі геолокації він месенджером "звітував" до ФСБ.

За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ці плани ворога і затримала зрадника на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агента РФ, який готував теракти проти військових ТЦК

СБУ затримала чоловіка, який готував підриви авто працівників військкоматів у Запоріжжі. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби.

За версією слідства, підозрюваний діяв за вказівками Федеральної служби безпеки РФ, він мав знайти автівки працівників місцевих ТЦК, а потім встановити під ними саморобну вибухівку дистанційного керування.

Підозрюваний щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів, щоб знайти майбутні цілі. Далі він мав отримати від російського куратора детальні інструкції щодо терактів, — зазначає СБУ. Поширити

Підозрюваного затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу обʼєкта Сил оборони. У нього вилучили мобільний телефон із доказами. Також СБУ встановила, що підозрюваний шпигував і за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.