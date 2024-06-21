СБУ затримала двох "блогерів" за публікації позицій ЗСУ у соцмережах

Служба безпеки затримала та повідомила про підозри двом "блогерам", які поширювали у соціальних мережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

У Запоріжжі СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу

Одним із підозрюваних виявився місцевий житель Запоріжжя, який має власний Telegram-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів.

За даними правоохоронців, чоловік для "розкручування" інформресурсу опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також він оприлюднив там відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Крім цього, чоловік опублікував трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.

СБУ

Другим підозрюваним виявився мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook.

Потім він намагався поширити відеозйомку у місцевих каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Чоловікам загрожує до 8 років тюрми.

СБУ затримала інформаторку РФ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла "зливам" позицій ЗСУ у прифронтових районах, затримавши чергову інформаторку. Вона шпигувала на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

У Дніпропетровській області через фігурантку російські війська розвідували місця базування підрозділів ЗСУ.

Натомість у Запорізькій області ворог прагнув дізнатися маршрути руху та пункти дислокації українських оборонців на підступах до обласного центру.

За наявними даними, окупанти планували використати розвідану інформацію для прориву української оборони.

Служба безпеки затримала шпигунку, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки. Додатково СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.