Шпигувала за ЗСУ у двох областях. СБУ затримала інформаторку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Шпигувала за ЗСУ у двох областях. СБУ затримала інформаторку РФ

СБУ
сбу

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла "зливам" позицій ЗСУ у прифронтових районах, затримавши чергову інформаторку. Вона шпигувала на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Головні тези:

 

  • Через шпигунку російські війська мали намір прорвати українську оборону, отримуючи конфіденційні дані про підрозділи ЗСУ.
  • Служба безпеки запобігла можливому прориву, затримавши шпигунку у момент фотографування переміщення української бронетехніки.
  • За несанкціоноване розголошення інформації про ЗСУ шпигунці загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.
  • Детальні розслідування СБУ встановили, що шпигунка мала зв'язки з окупантами через знайому у Криму, що має брата-командира російського підрозділу.

Що відомо про затриману інформаторку РФ

Як зазначає СБУ, у Дніпропетровській області через фігурантку російські війська розвідували місця базування підрозділів ЗСУ. Натомість у Запорізькій області ворог прагнув дізнатися маршрути руху та пункти дислокації українських оборонців на підступах до обласного центру.

За наявними даними, окупанти планували використати розвідану інформацію для прориву української оборони.

Служба безпеки затримала шпигунку, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки. Додатково СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Яке покарання отримає російська інформаторка

Розслідування встановило, що інформаторкою була продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, що межує із Запорізьким районом.

Жінка намагалася встановити близькі контакти з українськими військовими, аби "втемну" випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає в тимчасово окупованому Криму і має брата — командира підрозділу рашистів, — повідомляє СБУ.

За несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості зловмисницю взяли під варту. Їй загрожує 12 років тюрми

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