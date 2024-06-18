Шпигувала за ЗСУ у двох областях. СБУ затримала інформаторку РФ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла "зливам" позицій ЗСУ у прифронтових районах, затримавши чергову інформаторку. Вона шпигувала на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Що відомо про затриману інформаторку РФ

Як зазначає СБУ, у Дніпропетровській області через фігурантку російські війська розвідували місця базування підрозділів ЗСУ. Натомість у Запорізькій області ворог прагнув дізнатися маршрути руху та пункти дислокації українських оборонців на підступах до обласного центру.

За наявними даними, окупанти планували використати розвідану інформацію для прориву української оборони.

Служба безпеки затримала шпигунку, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки. Додатково СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Яке покарання отримає російська інформаторка

Розслідування встановило, що інформаторкою була продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, що межує із Запорізьким районом.

Жінка намагалася встановити близькі контакти з українськими військовими, аби "втемну" випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає в тимчасово окупованому Криму і має брата — командира підрозділу рашистів, — повідомляє СБУ. Поширити