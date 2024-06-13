Командував захопленням Харківщини. Російський генерал Попов отримав підозру від СБУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російському генерал-майору Івану Попову. Він керував захопленням Харківської області у 2022 році.
Головні тези:
- Генерал-майор Іван Попов отримав підозру від СБУ за керування захопленням Харківщини у 2022 році.
- Попов командував окупацією Харківщини на початку повномасштабної війни, використовуючи ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.
- Після відставки Попова від посади військового командувача загарбники звинуватили його у шахрайстві в особливо великому розмірі.
- Російського генерала заарештували в Москві під підозрою у викраденні майна на значну суму грошей, яке використовувалося для будівництва укріплень на окупованій території України.
- Попов перебуває під вартою у Росії та очікує проведення судового процесу у зв'язку зі злочинами, які він вчинив.
Опальний генерал РФ Попов отримав підозру від СБУ
Як зазначають у спецслужбі, це військове звання та посаду він отримав від Путіна за підготовку та проведення бойової операції щодо захоплення частини Харківщини на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Тоді Попов був начальником штабу 11 армійського корпусу балтійського флоту Західного військового округу рф та був командувачем угруповання військ РФ "Балаклія.
За даними слідства, це армійське з’єднання рашистів брало участь у захопленні територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Крім того, окупаційне угруповання під керівництвом генерала регулярно обстрілювало підконтрольні Україні райони Харківщини, із використанням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Як зазначають в Офісі генпрокурора, за ведення агресивної війни у травні 2023 року указом президента РФ Володимира Путіна Попов отримав військове звання "генерал-майор". Після звільнення регіону Попова перекинули на південний фронт, де він командував військами РФ на Запорізькому напрямку та лівобережжі Херсонської області.
Попов знаходиться під судом у Росії
У липні 2023 року Попов повідомив про свою відставку з посади: нібито через те, що порушив перед вищим армійським начальством питання відсутності контрбатарейної боротьби та станцій артилерійської розвідки в окупантів.
Через майже рік, у травні 2024 року, Попова заарештували у Москві за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі.
Силовики РФ стверджують, що він діяв у межах організованої групи й викрав чужого майна на 133,6 млн руб (~61,6 млн грн). Йдеться про металопрокат, який окупанти мали використати для будівництва укріплень на тимчасово окупованому півдні України.
Також загарбники стверджують, що у злочинній групі був і Олег Цоков — колишній командувач Південного військового округу РФ, який був ліквідований українським ракетним ударом у липні 2023-го.
Наразі Попов під вартою у Росії.
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