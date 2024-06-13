Командував захопленням Харківщини. Російський генерал Попов отримав підозру від СБУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російському генерал-майору Івану Попову. Він керував захопленням Харківської області у 2022 році.

Опальний генерал РФ Попов отримав підозру від СБУ

За матеріалами СБУ підозру отримав генерал РФ, який командував окупацією Харківщини на початку повномасштабної війни. Мова йде про генерал-майора Івана Попова — командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Поширити

Як зазначають у спецслужбі, це військове звання та посаду він отримав від Путіна за підготовку та проведення бойової операції щодо захоплення частини Харківщини на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді Попов був начальником штабу 11 армійського корпусу балтійського флоту Західного військового округу рф та був командувачем угруповання військ РФ "Балаклія.

За даними слідства, це армійське з’єднання рашистів брало участь у захопленні територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У період окупації частини регіону загарбники поширювали там кремлівський режим. Для цього Попов координував злочинну діяльність військової комендатури рф у захопленому на той час місті Балаклія. Поширити

Крім того, окупаційне угруповання під керівництвом генерала регулярно обстрілювало підконтрольні Україні райони Харківщини, із використанням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, за ведення агресивної війни у травні 2023 року указом президента РФ Володимира Путіна Попов отримав військове звання "генерал-майор". Після звільнення регіону Попова перекинули на південний фронт, де він командував військами РФ на Запорізькому напрямку та лівобережжі Херсонської області.

Попов знаходиться під судом у Росії

У липні 2023 року Попов повідомив про свою відставку з посади: нібито через те, що порушив перед вищим армійським начальством питання відсутності контрбатарейної боротьби та станцій артилерійської розвідки в окупантів.

У голосовому повідомленні командувач загарбників поскаржився, що їм "завдав удару з тилу старший начальник". Який саме — не уточнювалося, проте американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджував, що рішення про звільнення Попова ухвалював начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов. Поширити

Через майже рік, у травні 2024 року, Попова заарештували у Москві за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі.

Силовики РФ стверджують, що він діяв у межах організованої групи й викрав чужого майна на 133,6 млн руб (~61,6 млн грн). Йдеться про металопрокат, який окупанти мали використати для будівництва укріплень на тимчасово окупованому півдні України.

Також загарбники стверджують, що у злочинній групі був і Олег Цоков — колишній командувач Південного військового округу РФ, який був ліквідований українським ракетним ударом у липні 2023-го.