Чехія оголосила в розшук генерала ГРУ, причетного до вибухів на складах боєприпасів

У Чехії оголосили в розшук російського генерала Головного розвідувального управління (ГРУ) Андрія Авер'янова. Він причетний до вибухів на складах боєприпасів в чеському місті Врбетице у 2014 році.

Організатор вибухів на складах у Чехії оголошений у розшук

Повідомляється, що офіцерів підрозділу ГРУ Авер'янова — Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна — чеські слідчі вважають організаторами вибухів складів у Врбетиці у 2014 році, внаслідок яких загинуло двоє людей.

Дані про склад боєприпасів компанії Imex Group російським агентам надало подружжя російських шпигунів, які мали чеське громадянство, — Олена та Микола Шапошникові.

Останній був співробітником збройової компанії Imex Group. Подружжя забезпечило агентам ГРУ документи для відвідування складу у Врбетиці.

Микола Шапошников помер у березні 2024 року від серцевого нападу.

Чеські слідчі встановили, що ГРУ хотіло запобігти доставці боєприпасів до регіонів, у яких Росія проводила військові операції.

Водночас британські слідчі, як пише Radio Prague International, підозрюють співробітників Авер'янова в отруєнні колишнього російського секретного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері у 2018 році.

Вибухи у Врбетиці: що відомо

У жовтні та грудні 2014 року сталися вибухи на збройовому складі у Врбетицях.

Внаслідок цього загинули двоє людей, було завдано значних матеріальних збитків: щонайменше на 47 млн дол.

Чеська влада заявила про підозру на адресу агентів російської військової розвідки в середині квітня 2021 року.