Чехия объявила в розыск генерала ГРУ, причастного к взрывам на складах боеприпасов

В Чехии объявили в розыск российского генерала Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова. Он причастен к взрывам на складах боеприпасов в чешском городе Врбетице в 2014 году.
Организатор взрывов на складах в Чехии объявлен в розыск
Сообщается, что офицеров подразделения ГРУ Аверьянова — Анатолия Чепигу и Александра Мишкина — чешские следователи считают организаторами взрывов складов в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.
Данные о составе боеприпасов компании Imex Group российским агентам предоставили супружеская пара российских шпионов, которые имели чешское гражданство, — Елена и Николай Шапошниковы.
Последний являлся сотрудником оружейной компании Imex Group. Супруги обеспечили агентам ГРУ документы для посещения склада в Врбетице.
Николай Шапошников скончался в марте 2024 года от сердечного приступа.
Чешские следователи установили, что ГРУ хотело предотвратить доставку боеприпасов в регионы, в которых Россия проводила военные операции.
В то же время британские следователи, как пишет Radio Prague International, подозревают сотрудников Аверьянова в отравлении бывшего российского секретного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году.
Взрывы в Врбетице: что известно
В октябре и декабре 2014 года произошли взрывы на оружейном складе во Врбетице.
В результате погибли два человека, был нанесен значительный материальный ущерб: по меньшей мере на 47 млн дол.
Чешские власти заявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года.
Вероятно, целью взрывов были боеприпасы, которые предназначались для поставок за границу, возможно, в Украину и Сирию.
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