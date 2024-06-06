Наказав підірвати Каховську ГЕС. СБУ повідомила про підозру російському генералу Макаревичу

Російський генерал-полковник Олег Макаревич, командувач групою військ "Дніпро", віддав наказ про підрив Каховської гідроелектростанції 5-6 червня 2023 року, що призвело до руйнування критично важливої інфраструктури та загибелі людей.
Головні тези:
- Підрив дамби призвів до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення десятків населених пунктів та перебоїв з водопостачанням у регіоні.
- За матеріалами справи, Олегу Макаревичу повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що підрив Каховської ГЕС був свідомим та прорахованим злочином російських загарбників.
- Україна робить все можливе, щоб притягти до відповідальності всіх причетних до злочинів проти нації та інфраструктури України.
Генералу РФ за наказ про підрив Каховської ГЕС загрожує довічне ув'язнення
Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Дніпро" збройних сил рф Олега Макаревича, який наказав підірвати Каховську ГЕС.
За матеріалами справи, цей воєначальник — Олег Макаревич — віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.
Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.
Через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме — порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.
Досудове розслідування триває. У СБУ зазначили, що докладають максимум зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України.
Зеленський звернувся до українців у річницю екокатастрофи на Каховській ГЕС
Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву у річницю свідомого підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції.
Президент відзначив, що загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води.
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