Наказав підірвати Каховську ГЕС. СБУ повідомила про підозру російському генералу Макаревичу

Російський генерал-полковник Олег Макаревич, командувач групою військ "Дніпро", віддав наказ про підрив Каховської гідроелектростанції 5-6 червня 2023 року, що призвело до руйнування критично важливої інфраструктури та загибелі людей.

Генералу РФ за наказ про підрив Каховської ГЕС загрожує довічне ув'язнення

Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Дніпро" збройних сил рф Олега Макаревича, який наказав підірвати Каховську ГЕС.

За матеріалами справи, цей воєначальник — Олег Макаревич — віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

Через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме — порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує довічне позбавлення волі — йдеться у повідомленні. Поширити

Досудове розслідування триває. У СБУ зазначили, що докладають максимум зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України.

Зеленський звернувся до українців у річницю екокатастрофи на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву у річницю свідомого підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції.

Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин — один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини. Володимир Зеленський Президент України

Президент відзначив, що загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води.