Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго озвучили термін відновлення станції

Зруйновану росіянами Каховську ГЕС можна відбудувати за 6—7 років після її деокупації.

Як можна відновити зруйновану Росією Каховську ГЕС

Як зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, за попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6—7 років, але перед цим потрібно деокупувати територію.

Тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції, — заявив Сирота. Поширити

Без експертизи фахівці не знають, наскільки критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна біля зруйнованої Каховської ГЕС.

Сирота зазначив, що фахівці щоденно працюють над відновленням інших станцій і чекають на деокупацію Каховської ГЕС.

Росія підірвала 6 червня Каховську ГЕС

Рівно рік тому, 6 червня 2023 року, о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні.

Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували.

«Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше мільярда доларів.