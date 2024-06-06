Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго озвучили термін відновлення станції

Зруйновану росіянами Каховську ГЕС можна відбудувати за 6—7 років після її деокупації.
Головні тези:
- Станцію Каховську ГЕС можливо відбудувати за 6-7 років після її деокупації.
- Процес відновлення передбачає осушення, обстеження та демонтаж пошкоджених споруд та конструкцій гідровузла.
- Експерти Укргідроенерго не можуть оцінити стан конструктивів та розмивання дна біля зруйнованої ГЕС без проведення експертизи.
- Каховська ГЕС була підірвана росіянами 6 червня, загинуло 33 людини, ще 28 поранено та 158 осіб зникли безвісти.
- Для перебудови ГЕС необхідно не менше мільярда доларів.
Як можна відновити зруйновану Росією Каховську ГЕС
Як зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, за попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6—7 років, але перед цим потрібно деокупувати територію.
Без експертизи фахівці не знають, наскільки критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна біля зруйнованої Каховської ГЕС.
Сирота зазначив, що фахівці щоденно працюють над відновленням інших станцій і чекають на деокупацію Каховської ГЕС.
Росія підірвала 6 червня Каховську ГЕС
Рівно рік тому, 6 червня 2023 року, о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні.
Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували.
«Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше мільярда доларів.
Через підрив Каховської ГЕС загинули 33 людини. Ще 28 були поранені, серед них п’ятеро поліцейських. 158 осіб тоді зникли безвісти, місце перебування 64 із них встановили
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