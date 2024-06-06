Річниця підриву Каховської ГЕС. Як Росія вчинила екокатастрофу світового масштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Річниця підриву Каховської ГЕС. Як Росія вчинила екокатастрофу світового масштабу

каховська гес
Джерело:  online.ua

Російські окупанти зруйнували Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Це стало наймасштабнішим екологічним злочином.

Головні тези:

  • Підрив Каховської ГЕС став наймасштабнішим екологічним злочином, спричинивши масштабну екокатастрофу у регіоні.
  • Серед наслідків підриву ГЕС – підтоплення територій, втрати людських життів та серйозні екологічні проблеми.
  • Відновлення Каховської ГЕС вже заплановане, і передбачає проектування і будівельні роботи після деокупації територій.
  • Екологи наголошують на важливості відновлення станції для збереження природних ресурсів та стабілізації екосистеми регіону.
  • За даними досліджень, екологічний стан водойм покращився після катастрофи, що є позитивним сигналом для майбутнього відновлення ГЕС.

Як Росія підірвала Каховську ГЕС

Знищення дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року стало однією з найбільших техногенних катастроф Європи.

Журналісти ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, які контролювали Каховську гідроелектростанцію в ніч її підриву. Зокрема це були військові 205-ї окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ.

Впродовж першого тижня після аварії, згідно із супутниковими даними, забруднені річкові води простяглися до річки Дунай та охопили понад 7,3 тис. кілометрів квадратних північно-західного шельфу Чорного моря.

Каховська ГЕС після підриву окупантами(фото з відкритих джерел)

Підрив призвів до підтоплень територій у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Окупанти заявляли про 55 загиблих на захоплених землях Херсонщини, але не допускали туди міжнародні гуманітарні організації.

Наслідки підриву РФ Каховської ГЕС

Після руйнування дамби Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживали майже 900 тисяч людей.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної та технічної води.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.

Як виглядає Каховська ГЕС зараз

Згідно з результатами проведених на півдні України досліджень проб води (відібраних у березні 2024 року), у порівнянні з 2023 роком концентрації забруднюючих речовин знизились.

В цілому це свідчить про покращення екологічного стану й досягнення "стану рівноваги", адже концентрації забруднюючих речовин знизилися до рівнів, які не становлять небезпеки для людини при випадковому попаданні в організм.

За словами еколога Вадима Манюка, берег колишнього Каховського водосховища у Дніпропетровській області вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту — проросла біла верба.

Фото — скріншот з відео (SuspilneDnipro)

18 липня 2023 року під час засідання Уряду затвердили постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвала Росія. Роботи з відновлення триватимуть два роки.

На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи, — розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль

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