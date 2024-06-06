Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как Россия совершила экокатастрофу мирового масштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как Россия совершила экокатастрофу мирового масштаба

Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как Россия совершила экокатастрофу мирового масштаба
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Источник:  online.ua

Российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Это стало самым масштабным экологическим преступлением.

Главные тезисы

  • Подрыв Каховской ГЭС 6 июня 2023 года стал одним из самых масштабных экологических преступлений, приведших к техногенной катастрофе в Европе.
  • Разрушение дамбы ГЭС привело к погибели 31 человека и проблемам с доступом к питьевой воде для сотен тысяч жителей Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.
  • В результате проведенных исследований воды в 2024 году было зафиксировано улучшение экологического состояния в зоне бывшего водохранилища.
  • Восстановление ГЭС предусматривает проектирование инженерных конструкций и строительные работы после деоккупации территорий, где расположен объект.

Как Россия взорвала Каховскую ГЭС

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 г. стало одной из крупнейших техногенных катастроф Европы.

Журналисты идентифицировали армейцев РФ и их командиров, контролировавших Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на ее подрыв. В частности, это были военные 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ.

В течение первой недели после аварии, согласно спутниковым данным, загрязненные речные воды протянулись до реки Дунай и охватили более 7,3 тыс. км квадратных северо-западного шельфа Черного моря.

Каховская ГЭС после подрыва оккупантами (фото из открытых источников)

Подрыв привел к подтоплению территорий в Николаевской и Херсонской областях, в частности, на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Оккупанты заявляли о 55 погибших на захваченных землях Херсонщины, но не допускали туда международные гуманитарные организации.

Последствия подрыва РФ Каховской ГЭС

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч человек.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.

Как выглядит Каховская ГЭС сейчас

Согласно результатам проведенных на юге Украины исследований проб воды (отобранных в марте 2024 года) по сравнению с 2023 годом концентрации загрязняющих веществ снизились.

В целом это свидетельствует об улучшении экологического состояния и достижении "состояния равновесия", ведь концентрации загрязняющих веществ снизились до уровней, не представляющих опасности для человека при случайном попадании в организм.

По словам эколога Вадима Манюка, берег бывшего Каховского водохранилища в Днепропетровской области покрыт ракушками, а из высохшей почвы — проросла белая ива.

Фото — скриншот с видео (SuspilneDnipro)

18 июля 2023 г. во время заседания Правительства утвердили постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое подорвала Россия. Работы по восстановлению продлятся два года.

На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для обновления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы, — рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

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