Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как Россия совершила экокатастрофу мирового масштаба

Российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Это стало самым масштабным экологическим преступлением.

Как Россия взорвала Каховскую ГЭС

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 г. стало одной из крупнейших техногенных катастроф Европы.

Журналисты идентифицировали армейцев РФ и их командиров, контролировавших Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на ее подрыв. В частности, это были военные 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ.

В течение первой недели после аварии, согласно спутниковым данным, загрязненные речные воды протянулись до реки Дунай и охватили более 7,3 тыс. км квадратных северо-западного шельфа Черного моря.

Каховская ГЭС после подрыва оккупантами (фото из открытых источников)

Подрыв привел к подтоплению территорий в Николаевской и Херсонской областях, в частности, на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Оккупанты заявляли о 55 погибших на захваченных землях Херсонщины, но не допускали туда международные гуманитарные организации.

Последствия подрыва РФ Каховской ГЭС

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч человек.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.

Как выглядит Каховская ГЭС сейчас

Согласно результатам проведенных на юге Украины исследований проб воды (отобранных в марте 2024 года) по сравнению с 2023 годом концентрации загрязняющих веществ снизились.

В целом это свидетельствует об улучшении экологического состояния и достижении "состояния равновесия", ведь концентрации загрязняющих веществ снизились до уровней, не представляющих опасности для человека при случайном попадании в организм.

По словам эколога Вадима Манюка, берег бывшего Каховского водохранилища в Днепропетровской области покрыт ракушками, а из высохшей почвы — проросла белая ива.

Фото — скриншот с видео (SuspilneDnipro)

18 июля 2023 г. во время заседания Правительства утвердили постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое подорвала Россия. Работы по восстановлению продлятся два года.