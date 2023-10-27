Подрыв РФ Каховской дамбы является катастрофой большого масштаба – ООН
Категория
Украина
Дата публикации

Подрыв РФ Каховской дамбы является катастрофой большого масштаба – ООН

Каховская ГЭС
Читати українською
Источник:  ООН

Прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, которая выходит за пределы Украины.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала экологическую экспресс-оценку подрыва РФ Каховской дамбы.

В сообщении отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, выходящей за пределы Украины.

Масштабы катастрофы могут быть непонятны спустя годы или даже десятилетия, говорят в ООН.

Каховская ГЭС после подрыва оккупантами (фото из открытых источников)

Согласно оценке, хотя наводнение ниже по течению повлекло значительные экологические потери и вред, ситуация выше по течению от дамбы еще более важна.

В сообщении отмечается, что происшествия привели к выбросам химических загрязняющих веществ. В частности, машинного масла и жидких удобрений, поскольку значительное количество мест хранения химикатов расположено в зоне затопления.

Это может негативно отразиться на фауне и флоре, а также на жителях пострадавшей территории», говорится в сообщении.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В "Укргидроэнерго" сообщили, что Каховская гидроэлектростанция восстановлению не подлежит. Подрыв привел к подтоплению территорий в Николаевской и Херсонской областях, в частности, на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Оккупанты заявляли о 55 погибших на захваченных землях Херсонщины, но не допускали туда международные гуманитарные организации.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч человек.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как выглядит Каховское море после подрыва россиянами ГЭС — жуткие фото
Как выглядит Каховское море после подрыва россиянами ГЭС — жуткие фото
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин согласовал проект по восстановлению Каховской ГЭС
Кабмин согласовал проект по восстановлению Каховской ГЭС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Подрыв оккупантами Каховской ГЭС нанес Украине ущерб на 14 млн долл – ООН
Каховская ГЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.