Подрыв РФ Каховской дамбы является катастрофой большого масштаба – ООН

Прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, которая выходит за пределы Украины.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала экологическую экспресс-оценку подрыва РФ Каховской дамбы.

В сообщении отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, выходящей за пределы Украины.

Масштабы катастрофы могут быть непонятны спустя годы или даже десятилетия, – говорят в ООН. Поделиться

Каховская ГЭС после подрыва оккупантами (фото из открытых источников)

Согласно оценке, хотя наводнение ниже по течению повлекло значительные экологические потери и вред, ситуация выше по течению от дамбы еще более важна.

В сообщении отмечается, что происшествия привели к выбросам химических загрязняющих веществ. В частности, машинного масла и жидких удобрений, поскольку значительное количество мест хранения химикатов расположено в зоне затопления.

Это может негативно отразиться на фауне и флоре, а также на жителях пострадавшей территории», – говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В "Укргидроэнерго" сообщили, что Каховская гидроэлектростанция восстановлению не подлежит. Подрыв привел к подтоплению территорий в Николаевской и Херсонской областях, в частности, на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Оккупанты заявляли о 55 погибших на захваченных землях Херсонщины, но не допускали туда международные гуманитарные организации.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч человек.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.