Підрив РФ Каховської дамби є катастрофою великого масштабу — ООН

Прорив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, яка виходить за межі України.

Які наслідки підриву Каховської ГЕС

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) опублікувала екологічну експрес-оцінку підриву РФ Каховської дамби.

У повідомленні зазначається, що прорив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, яка виходить за межі України.

Масштаби катастрофи можуть бути незрозумілими через роки чи навіть десятиліття, – кажуть в ООН. Поширити

Каховська ГЕС після підриву окупантами(фото з відкритих джерел)

Згідно з оцінкою, хоча повінь нижче за течією спричинила значні екологічні втрати та шкоду, ситуація вище за течією від дамби є ще більш важливою.

У повідомленні наголошується, що події призвели до викидів хімічних забруднюючих речовин. Зокрема машинного масла та рідких добрив, оскільки значна кількість місць зберігання хімікатів розташована в зоні затоплення.

Це може негативно вплинути на фауну та флору, а також на мешканців постраждалої території", – йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС в ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Окупанти заявляли про 55 загиблих на захоплених землях Херсонщини, але не допускали туди міжнародні гуманітарні організації.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживали майже 900 тисяч людей.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної та технічної води.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.