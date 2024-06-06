Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго озвучили срок восстановления станции

Разрушенную россиянами Каховскую ГЭС можно отстроить через 6—7 лет после ее деоккупации.
Главные тезисы
- От взрыва Каховской ГЭС прошел год, и специалисты уже рассчитали сроки восстановления станции — от 6 до 7 лет после деоккупации.
- Для начала восстановления необходимо провести осушительные работы, демонтаж разрушенных конструкций и провести экспертизу состояния остатков гидроузла.
- В результате взрыва погибли 33 человека, еще 28 получили ранения. Местонахождение 64 человек остается неизвестным до сих пор.
- Укргидроэнерго активно готовится к восстановлению ГЭС, надеясь на скорейшую деоккупацию и возможность начать работы на месте разрушения.
Как можно восстановить разрушенную Россией Каховскую ГЭС
Как отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, по предварительным расчетам, отстроить станцию можно через 6—7 лет, но перед этим нужно деоккупировать территорию.
Без экспертизы специалисты не знают, насколько критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна у разрушенной Каховской ГЭС.
Сирота отметил, что специалисты ежедневно работают над восстановлением других станций и ждут деоккупации Каховской ГЭС.
Россия взорвала 6 июня Каховскую ГЭС
Ровно год назад, 6 июня 2023 года, в 2 часа ночи россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС пятую по величине в Украине.
С начала полномасштабной войны ГЭС находится под оккупацией, а в октябре 2022 Владимир Зеленский предупреждал, что россияне ее заминировали.
«Укргидроэнерго» заявило, что ГЭС полностью разрушена и восстановить ее невозможно. А чтобы перестроить ГЭС, нужно не меньше миллиарда долларов.
Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 33 человека. Еще 28 были ранены, в том числе пятеро полицейских. 158 человек тогда пропали без вести, место нахождения 64 из них установили
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