Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго озвучили срок восстановления станции

Разрушенную россиянами Каховскую ГЭС можно отстроить через 6—7 лет после ее деоккупации.

Как можно восстановить разрушенную Россией Каховскую ГЭС

Как отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, по предварительным расчетам, отстроить станцию можно через 6—7 лет, но перед этим нужно деоккупировать территорию.

Тогда мы сможем осушить место, где произошел взрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные постройки и конструктивы Каховского гидроузла. А дальше уже приступить к непосредственному восстановлению станции, — заявил Сирота. Поделиться

Без экспертизы специалисты не знают, насколько критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна у разрушенной Каховской ГЭС.

Сирота отметил, что специалисты ежедневно работают над восстановлением других станций и ждут деоккупации Каховской ГЭС.

Россия взорвала 6 июня Каховскую ГЭС

Ровно год назад, 6 июня 2023 года, в 2 часа ночи россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС пятую по величине в Украине.

С начала полномасштабной войны ГЭС находится под оккупацией, а в октябре 2022 Владимир Зеленский предупреждал, что россияне ее заминировали.

«Укргидроэнерго» заявило, что ГЭС полностью разрушена и восстановить ее невозможно. А чтобы перестроить ГЭС, нужно не меньше миллиарда долларов.