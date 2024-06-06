Приказал взорвать Каховскую ГЭС. СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Макаревичу

Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о подрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 г., что привело к разрушению критически важной инфраструктуры и гибели людей.

Генералу РФ за приказ о подрыве Каховской ГЭС грозит пожизненное заключение

Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" вооруженных сил России Олега Макаревича, который приказал взорвать Каховскую ГЭС.

По материалам дела, этот военачальник Олег Макаревич отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затопления 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтопления 20 населенных пунктов в Николаевской области.

Из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу техническому обслуживанию Запорожской АЭС, а именно нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

По материалам СБУ Олег Макаревич сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы - говорится в сообщении. Поделиться

Досудебное расследование продолжается. В СБУ отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против Украины.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину экокатастрофы на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в годовщину сознательного подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции.

Год назад российские оккупанты взорвали дамбу и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление — одно из самых больших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что всего пострадали, по меньшей мере, десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды.