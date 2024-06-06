Приказал взорвать Каховскую ГЭС. СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Макаревичу
Категория
Украина
Дата публикации

Приказал взорвать Каховскую ГЭС. СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Макаревичу

СБУ
Олег Макаревич
Читати українською

Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о подрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 г., что привело к разрушению критически важной инфраструктуры и гибели людей.

Главные тезисы

  • Подрыв дамбы привел к гибели не менее 35 человек и затоплению десятков населенных пунктов, вызвав перебои с водоснабжением в регионе.
  • Украина намерена привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против нации и инфраструктуры.
  • СБУ сообщила о подозрении Макаревичу по статье Уголовного кодекса Украины, ему грозит пожизненное лишение свободы.
  • Президент Зеленский подчеркнул сознательность и просчитанность преступления российских захватчиков при подрыве Каховской ГЭС и призвал к ответственности.

Генералу РФ за приказ о подрыве Каховской ГЭС грозит пожизненное заключение

Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" вооруженных сил России Олега Макаревича, который приказал взорвать Каховскую ГЭС.

По материалам дела, этот военачальник Олег Макаревич отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затопления 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтопления 20 населенных пунктов в Николаевской области.

Из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу техническому обслуживанию Запорожской АЭС, а именно нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

По материалам СБУ Олег Макаревич сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. В СБУ отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против Украины.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину экокатастрофы на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в годовщину сознательного подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции.

Год назад российские оккупанты взорвали дамбу и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление — одно из самых больших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что всего пострадали, по меньшей мере, десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как Россия совершила экокатастрофу мирового масштаба
Годовщина подрыва Каховской ГЭС. Как Россия совершила экокатастрофу мирового масштаба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго озвучили срок восстановления станции
Укргидроэнерго
Каховская ГЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подрыв РФ Каховской ГЭС. Зеленский обратился к украинцам в годовщину экокатастрофы
Владимир Зеленский
потоп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?