Приказал взорвать Каховскую ГЭС. СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Макаревичу

Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о подрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 г., что привело к разрушению критически важной инфраструктуры и гибели людей.
Главные тезисы
- Подрыв дамбы привел к гибели не менее 35 человек и затоплению десятков населенных пунктов, вызвав перебои с водоснабжением в регионе.
- Украина намерена привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против нации и инфраструктуры.
- СБУ сообщила о подозрении Макаревичу по статье Уголовного кодекса Украины, ему грозит пожизненное лишение свободы.
- Президент Зеленский подчеркнул сознательность и просчитанность преступления российских захватчиков при подрыве Каховской ГЭС и призвал к ответственности.
Генералу РФ за приказ о подрыве Каховской ГЭС грозит пожизненное заключение
Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" вооруженных сил России Олега Макаревича, который приказал взорвать Каховскую ГЭС.
По материалам дела, этот военачальник Олег Макаревич отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.
В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затопления 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтопления 20 населенных пунктов в Николаевской области.
Из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу техническому обслуживанию Запорожской АЭС, а именно нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.
Досудебное расследование продолжается. В СБУ отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям против Украины.
Зеленский обратился к украинцам в годовщину экокатастрофы на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в годовщину сознательного подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции.
Президент отметил, что всего пострадали, по меньшей мере, десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды.
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