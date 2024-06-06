Подрыв РФ Каховской ГЭС. Зеленский обратился к украинцам в годовщину экокатастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в годовщину сознательного подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции.
Главные тезисы
- Подрыв РФ Каховской ГЭС был сознательным и просчитанным преступлением, приведшим к гибели и пострадавшим десятков тысяч человек.
- Зеленский призывает к привлечению России к справедливой ответственности за преступления войны, включая подрывы и удары по людям и природе.
- Ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС займет несколько лет, но усилия направлены на восстановление и стабилизацию ситуации в регионе.
Подрыв РФ Каховской ГЭС является сознательным и просчитанным преступлением
Президент отметил, что всего пострадали, по меньшей мере, десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды.
Зеленский подчеркнул, что были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожской атомной станции — самой большой в Европе.
Зеленский благодарен всем, кто спасал людей, помогал снабжать жильем, возобновлял поставки питьевой воды.
Россия взорвала 6 июня Каховскую ГЭС
Ровно год назад, 6 июня 2023 года, в 2 часа ночи россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС пятую по величине в Украине.
С начала полномасштабной войны ГЭС находится под оккупацией, а в октябре 2022 Владимир Зеленский предупреждал, что россияне ее заминировали.
Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 33 человека. Еще 28 были ранены, в том числе пятеро полицейских. 158 человек тогда пропали без вести, место нахождения 64 из них установили
Как отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, по предварительным расчетам, отстроить станцию можно через 6—7 лет, но перед этим нужно деоккупировать территорию.
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