Подрыв РФ Каховской ГЭС. Зеленский обратился к украинцам в годовщину экокатастрофы

Подрыв РФ Каховской ГЭС является сознательным и просчитанным преступлением

Год назад российские оккупанты взорвали дамбу и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление — одно из самых больших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что всего пострадали, по меньшей мере, десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды.

Зеленский подчеркнул, что были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожской атомной станции — самой большой в Европе.

Непосредственные последствия этого преступления ощущались даже в других странах нашего Черноморского региона. В то же время за год нашему государству нашим людям удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара, — отметил глава государства. Поделиться

Зеленский благодарен всем, кто спасал людей, помогал снабжать жильем, возобновлял поставки питьевой воды.

Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за это и другие преступления войны — сознательные российские удары по людям и человечности по всему живому. Все, кто работает ради справедливости для Украины и восстановления нашей страны, являются защитниками жизни, — подчеркнул президент. Поделиться

Россия взорвала 6 июня Каховскую ГЭС

Ровно год назад, 6 июня 2023 года, в 2 часа ночи россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС пятую по величине в Украине.

С начала полномасштабной войны ГЭС находится под оккупацией, а в октябре 2022 Владимир Зеленский предупреждал, что россияне ее заминировали.

Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 33 человека. Еще 28 были ранены, в том числе пятеро полицейских. 158 человек тогда пропали без вести, место нахождения 64 из них установили

Как отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, по предварительным расчетам, отстроить станцию можно через 6—7 лет, но перед этим нужно деоккупировать территорию.