Підрив РФ Каховської ГЕС. Зеленський звернувся до українців у річницю екокатастрофи

Підрив РФ Каховської ГЕС є свідомим і прорахованим злочином

Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин — один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини. Володимир Зеленський Президент України

Президент відзначив, що загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води.

Зеленський підкреслив, що були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище, яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції — найбільшої у Європі.

Безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону. Водночас за рік нашій державі, нашим людям вдалося ліквідувати частину наслідків такого російського удару, — відзначив глава держави Поширити

Зеленський вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води.

Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення Росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни — свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому. Усі, хто працює заради справедливості для України та заради відновлення нашої країни, є захисниками життя, — наголосив президент. Поширити

Росія підірвала 6 червня Каховську ГЕС

Рівно рік тому, 6 червня 2023 року, о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні.

Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували.

Через підрив Каховської ГЕС загинули 33 людини. Ще 28 були поранені, серед них п’ятеро поліцейських. 158 осіб тоді зникли безвісти, місце перебування 64 із них встановили

Як зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, за попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6—7 років, але перед цим потрібно деокупувати територію.