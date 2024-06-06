Підрив РФ Каховської ГЕС. Зеленський звернувся до українців у річницю екокатастрофи

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву у річницю свідомого підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції.
Головні тези:
- Підрив РФ Каховської ГЕС є свідомим і прорахованим злочином, проти природи та людей.
- За перший рік після екокатастрофи вдалося ліквідувати частину наслідків, але відновлення станції вимагатиме багато часу й зусиль.
- 33 людини загинули, а понад 150 осіб постраждали від підриву Каховської ГЕС.
- Президент Володимир Зеленський закликав до притягнення Росії до відповідальності за злочини війни.
Підрив РФ Каховської ГЕС є свідомим і прорахованим злочином
Президент відзначив, що загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води.
Зеленський підкреслив, що були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище, яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції — найбільшої у Європі.
Зеленський вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води.
Росія підірвала 6 червня Каховську ГЕС
Рівно рік тому, 6 червня 2023 року, о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні.
Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували.
Через підрив Каховської ГЕС загинули 33 людини. Ще 28 були поранені, серед них п’ятеро поліцейських. 158 осіб тоді зникли безвісти, місце перебування 64 із них встановили
Як зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, за попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6—7 років, але перед цим потрібно деокупувати територію.
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