Командовал захватом Харьковщины. Российский генерал Попов получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российскому генерал-майору Ивану Попову. Он руководил захватом Харьковской области в 2022 году.
Главные тезисы
- Российский генерал-майор Иван Попов получил подозрение от СБУ за управление захватом Харьковщины в 2022 году.
- Попов командовал оккупацией Харьковщины, используя ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.
- После отставки Попова от должности военного командующего захватчики обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере.
- В мае 2024 года Попов был арестован в Москве по подозрению в хищении имущества, используемого для строительства укреплений на оккупированной территории Украины.
- Попов находится под стражей и ожидает судебного процесса в связи с подозрением в совершенных преступлениях.
Опальный генерал РФ Попов получил подозрение от СБУ
Как отмечают в спецслужбе, это воинское звание и должность он получил от Путина за подготовку и проведение боевой операции по захвату части Харьковщины в начале полномасштабного вторжения России.
Тогда Попов был начальником штаба 11 армейского корпуса балтийского флота Западного военного округа РФ и был командующим группировкой войск РФ "Балаклия.
По данным следствия, это армейское соединение рашистов принимало участие в захвате территорий Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
Кроме того, оккупационная группировка под руководством генерала регулярно обстреливала подконтрольные Украине районы Харьковщины с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Как отмечают в Офисе генпрокурора, за ведение агрессивной войны в мае 2023 года указом президента РФ Владимира Путина Попов получил воинское звание "генерал-майор". После освобождения региона Попов был переброшен на южный фронт, где командовал войсками РФ на Запорожском направлении и левобережье Херсонской области.
Попов находится под судом в России
В июле 2023 года Попов сообщил о своей отставке с должности: якобы из-за того, что поднял перед высшим армейским начальством вопрос отсутствия контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки у оккупантов.
Спустя почти год, в мае 2024 года, Попов был арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Силовики РФ утверждают, что он действовал в рамках организованной группы и похитил чужое имущество на 133,6 млн руб (~61,6 млн грн). Речь идет о металлопрокате, который оккупанты должны были использовать для строительства укреплений на временно оккупированном юге Украины.
Также захватчики утверждают, что в преступной группе был и Олег Цоков — бывший командующий Южного военного округа РФ, ликвидированный украинским ракетным ударом в июле 2023-го.
Попов под стражей в России.
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