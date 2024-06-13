Командовал захватом Харьковщины. Российский генерал Попов получил подозрение от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Командовал захватом Харьковщины. Российский генерал Попов получил подозрение от СБУ

Харьковская обласная прокуратура
Попов
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российскому генерал-майору Ивану Попову. Он руководил захватом Харьковской области в 2022 году.

Главные тезисы

  • Российский генерал-майор Иван Попов получил подозрение от СБУ за управление захватом Харьковщины в 2022 году.
  • Попов командовал оккупацией Харьковщины, используя ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.
  • После отставки Попова от должности военного командующего захватчики обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере.
  • В мае 2024 года Попов был арестован в Москве по подозрению в хищении имущества, используемого для строительства укреплений на оккупированной территории Украины.
  • Попов находится под стражей и ожидает судебного процесса в связи с подозрением в совершенных преступлениях.

Опальный генерал РФ Попов получил подозрение от СБУ

По материалам СБУ подозрение получил генерал РФ, командовавший оккупацией Харьковщины в начале полномасштабной войны. Речь идет о генерал-майоре Иване Попове — командующем 58-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

Как отмечают в спецслужбе, это воинское звание и должность он получил от Путина за подготовку и проведение боевой операции по захвату части Харьковщины в начале полномасштабного вторжения России.

Тогда Попов был начальником штаба 11 армейского корпуса балтийского флота Западного военного округа РФ и был командующим группировкой войск РФ "Балаклия.

По данным следствия, это армейское соединение рашистов принимало участие в захвате территорий Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

В период оккупации части региона захватчики распространяли там кремлевский режим. Для этого Попов координировал преступную деятельность военной комендатуры России в захваченном в то время городе Балаклея.

Кроме того, оккупационная группировка под руководством генерала регулярно обстреливала подконтрольные Украине районы Харьковщины с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, за ведение агрессивной войны в мае 2023 года указом президента РФ Владимира Путина Попов получил воинское звание "генерал-майор". После освобождения региона Попов был переброшен на южный фронт, где командовал войсками РФ на Запорожском направлении и левобережье Херсонской области.

Попов находится под судом в России

В июле 2023 года Попов сообщил о своей отставке с должности: якобы из-за того, что поднял перед высшим армейским начальством вопрос отсутствия контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки у оккупантов.

В голосовом сообщении командующий захватчиками пожаловался, что им "нанес удар с тыла старший начальник". Какой именно не уточнялось, однако американский Институт изучения войны (ISW) утверждал, что решение об увольнении Попова принимал начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Спустя почти год, в мае 2024 года, Попов был арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Силовики РФ утверждают, что он действовал в рамках организованной группы и похитил чужое имущество на 133,6 млн руб (~61,6 млн грн). Речь идет о металлопрокате, который оккупанты должны были использовать для строительства укреплений на временно оккупированном юге Украины.

Также захватчики утверждают, что в преступной группе был и Олег Цоков — бывший командующий Южного военного округа РФ, ликвидированный украинским ракетным ударом в июле 2023-го.

Попов под стражей в России.

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