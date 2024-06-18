Шпионила за ВСУ в двух областях. СБУ задержала информаторку РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила "слив" позиций ВСУ в прифронтовых районах, задержав очередную информаторку. Она шпионила на Днепропетровщине и Запорожье.
Главные тезисы
- Женщина передавала разведданные оккупантам через свою знакомую на территории временно оккупированного Крыма
- Информаторке грозит до 12 лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении украинских военных
- Российские войска собирали информацию о местах базирования подразделений ВСУ и маршрутах движения украинских защитников
- СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности локаций ВСУ и предотвратила прорыв украинской обороны
Что известно о задержанной информаторке РФ
Как отмечает СБУ, в Днепропетровской области из-за фигурантки российские войска разведывали места базирования подразделений ВСУ. В Запорожской области враг стремился узнать маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.
По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведанную информацию для прорыва украинской обороны.
Служба безопасности задержала шпионку, когда фотографировала перемещение украинской бронетехники. Дополнительно СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ.
Какое наказание получит российская информаторка
Расследование установило, что информатором была продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом.
За несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности злоумышленницу взяли под стражу. Ей грозит 12 лет тюрьмы
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