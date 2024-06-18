Шпионила за ВСУ в двух областях. СБУ задержала информаторку РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила "слив" позиций ВСУ в прифронтовых районах, задержав очередную информаторку. Она шпионила на Днепропетровщине и Запорожье.

Что известно о задержанной информаторке РФ

Как отмечает СБУ, в Днепропетровской области из-за фигурантки российские войска разведывали места базирования подразделений ВСУ. В Запорожской области враг стремился узнать маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведанную информацию для прорыва украинской обороны.

Служба безопасности задержала шпионку, когда фотографировала перемещение украинской бронетехники. Дополнительно СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ.

Какое наказание получит российская информаторка

Расследование установило, что информатором была продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом.

Женщина пыталась установить близкие контакты с украинскими военными, чтобы "втемную" выспрашивать нужные сведения. Разведданные она передавала оккупантам через свою знакомую, проживающую во временно оккупированном Крыму и имеющую брата — командира подразделения рашистов, — сообщает СБУ. Поделиться