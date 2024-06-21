Наступ армії РФ на Харківщині. У ГУР заявили про новий тріумф ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Наступ армії РФ на Харківщині. У ГУР заявили про новий тріумф ЗСУ

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, під Боровою, що в Харківській області, українські воїни зірвали наступ російських окупантів, а також завдали ворогу значних втрат.

Головні тези:

  • Ситуація на північному кордоні країни залишається напруженою, а ворог намагається розтягнути українські сили та відволікти від ситуації на Сході.
  • Російські окупанти мають значні втрати в живій силі й техніці в результаті невдалої спроби наступу в Харківській області.
  • Хоча українські оборонці зламали наміри ворога під Боровою, загроза повторного наступу армії РФ залишається високою.

Ще одна спроба наступу армії РФ виявилася провальною

Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали, втрати в живій силі й техніці значні.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

Попри це, як зауважив представник української розвідки, ворог не полишає спроб підтягнути резерви, тому загроза повторного наступу цілком реальна.

Андрій Юсов звертає увагу на те, що станом на зараз не йдеться про формування нових потужних угруповань.

Що важливо зрозуміти, на півночі Харківської області ЗСУ змогли успішно зірвати плани армії РФ.

Саме тому противник вимушений перекидати резерви, зокрема, з інших напрямків, які є для окупантів дуже чутливими.

Це говорить про великі втрати і про те, що ситуація для них точно не йде за планом, — наголошує Андрій Юсов.

За його словами, ситуація на північному кордоні країни залишається так само напруженою і небезпечною.

Ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати від ситуації на Сході.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 531,980 (+1060) осіб,

  • танків — 8001 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 15372 (+35) од,

  • артилерійських систем  —  14106 (+54) од,

  • РСЗВ — 1106 (+1) од,

  • засобів ППО — 861 (+2) од,

  • літаків — 359 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+0),

  • крилатих ракет  — 2298 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 19181 (+47) од,

  • спеціальної техніки — 2367 (+10)му числі від ситуації на Сході, — додав предстаник ГУР.

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