Наступ армії РФ на Харківщині. У ГУР заявили про новий тріумф ЗСУ

Як повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, під Боровою, що в Харківській області, українські воїни зірвали наступ російських окупантів, а також завдали ворогу значних втрат.

Ще одна спроба наступу армії РФ виявилася провальною

Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали, втрати в живій силі й техніці значні. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Попри це, як зауважив представник української розвідки, ворог не полишає спроб підтягнути резерви, тому загроза повторного наступу цілком реальна.

Андрій Юсов звертає увагу на те, що станом на зараз не йдеться про формування нових потужних угруповань.

Що важливо зрозуміти, на півночі Харківської області ЗСУ змогли успішно зірвати плани армії РФ.

Саме тому противник вимушений перекидати резерви, зокрема, з інших напрямків, які є для окупантів дуже чутливими.

Це говорить про великі втрати і про те, що ситуація для них точно не йде за планом, — наголошує Андрій Юсов. Поширити

За його словами, ситуація на північному кордоні країни залишається так само напруженою і небезпечною.

Ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати від ситуації на Сході. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали: